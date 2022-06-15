После месяцев поисков Postimees удалось найти предпринимателя, поставляющего пиломатериалы из России, в разговоре с которым выяснилось, что увеличение объема вырубки государственного леса бывшим министром окружающей среды Эрки Сависааром (КЭ) ради поддержки компаний, «страдающих от нехватки сырья», не будет воздействовать на него никоим образом, пишет Postimees.
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Предприниматель: в случае краха не будет необходимости заменять российский лес
Предприниматель: в случае краха не будет необходимости заменять российский лес
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