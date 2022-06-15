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Предприниматель: в случае краха не будет необходимости заменять российский лес

Юлле Харью
Предприниматель: в случае краха не будет необходимости заменять российский лес
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Хранилище деревообрабатывающего предприятия AS Virumaa Metsatööstus в деревне Туду в Ляэне-Вирумаа до предела заполнено российскими пиломатериалами.
Хранилище деревообрабатывающего предприятия AS Virumaa Metsatööstus в деревне Туду в Ляэне-Вирумаа до предела заполнено российскими пиломатериалами. Фото: Ain Liiva

После месяцев поисков Postimees удалось найти предпринимателя, поставляющего пиломатериалы из России, в разговоре с которым выяснилось, что увеличение объема вырубки государственного леса бывшим министром окружающей среды Эрки Сависааром (КЭ) ради поддержки компаний, «страдающих от нехватки сырья», не будет воздействовать на него никоим образом, пишет Postimees.

«Старые контракты, которые есть, разумеется, необходимо вывозить [с хранилища]», — подтвердил Арно Страух («Отечество»), генеральный директор деревообрабатывающего предприятия AS Virumaa Metsatööstus, импортирововшего пиломатериалы из России. Хранилище предприятия, расположенное в Туду, Ляэне-Вирумаа, переполнено. «Материалы больше не умещаются на их территории и уже начинают вылезать на деревенские улицы », — указал местный житель, осведомивший Postimees.

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