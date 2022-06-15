Предприниматель: в случае краха не будет необходимости заменять российский лес

«Старые контракты, которые есть, разумеется, необходимо вывозить [с хранилища]», — подтвердил Арно Страух («Отечество»), генеральный директор деревообрабатывающего предприятия AS Virumaa Metsatööstus, импортирововшего пиломатериалы из России. Хранилище предприятия, расположенное в Туду, Ляэне-Вирумаа, переполнено. «Материалы больше не умещаются на их территории и уже начинают вылезать на деревенские улицы », — указал местный житель, осведомивший Postimees.