Сегодня, 16 июня, днем два истребителя F-35 и самолет-заправщик KC-135 ВВС США совершили полет на малой высоте над Таллинном.
Галерея ⟩ Истребители США совсем низко пронеслись над Таллинном
Истребители США совсем низко пронеслись над Таллинном
Полет над резиденцией посла США в Маарьямяэ приурочен к столетию установления дипломатических отношений между Эстонией и США. Самолеты также пролетели над Ригой и Вильнюсом.
Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки отмечает столетие установления дипломатических отношений между нашими странами приемом в честь Дня независимости в резиденции американского посла в Таллинне, в Маарьямяэ. Подробнее читайте и смотрите галерею тут.
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