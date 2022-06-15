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Истребители США завтра совсем низко пронесутся над Таллинном

BNS
Истребители США завтра совсем низко пронесутся над Таллинном
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Истребители F35 в Эмари.
Истребители F35 в Эмари. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В четверг, 16 июня, в 15:15 два истребителя F-35 ВВС США совершат полет на малой высоте над Таллинном.

Истребители США базируются на авиабазе Рамштайн в Германии. Цель полета — продемонстрировать приверженность США балтийским союзникам по НАТО. Кроме того, местные жители смогут сфотографировать самолеты.

Истребители пролетают над Пирита-теэ в Таллинне, а также над центром Риги и над Кафедральной площадью в Вильнюсе.

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