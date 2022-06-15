Истребители США завтра совсем низко пронесутся над Таллинном

Истребители США базируются на авиабазе Рамштайн в Германии. Цель полета — продемонстрировать приверженность США балтийским союзникам по НАТО. Кроме того, местные жители смогут сфотографировать самолеты.

Истребители пролетают над Пирита-теэ в Таллинне, а также над центром Риги и над Кафедральной площадью в Вильнюсе.