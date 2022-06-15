В четверг, 16 июня, в 15:15 два истребителя F-35 ВВС США совершат полет на малой высоте над Таллинном.
Истребители США завтра совсем низко пронесутся над Таллинном
Истребители США завтра совсем низко пронесутся над Таллинном
Истребители США базируются на авиабазе Рамштайн в Германии. Цель полета — продемонстрировать приверженность США балтийским союзникам по НАТО. Кроме того, местные жители смогут сфотографировать самолеты.
Истребители пролетают над Пирита-теэ в Таллинне, а также над центром Риги и над Кафедральной площадью в Вильнюсе.
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