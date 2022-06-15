Министр - о новом строительном регистре: увы, вышло не очень

По словам Лаури, вторая проблема возникла из-за того, что разовый апгрейд системы считался слишком дорогим и поэтому процесс происходит поэтапно. «Вероятно, сейчас идет второй этап, и это относительно объемный переходный момент. За перебоями в работе старого строительного регистра тоже стояли обстоятельства, которые сейчас проявились всерьез — не все застройки задокументированы, из-за чего у нас нет людей, которые точно знали бы, как это строится», — сказала министр.

Поэтому, по ее словам, было крайне сложно предсказать, какие проблемы могут возникнуть после того, как разработка регистра станет достоянием общественности. «Изменения, сделанные на скорую руку, вышли наружу», — сказала она.

Однако, по словам Метсоя, проблемой также является и способность министерства решать проблемы пользователей. «Только вчера я получил письмо от местного самоуправления, где было сказано, что на электронные письма нет ответа, инфолинии перегружены. Руководство для пользователей было разослано только вчера. Возвращаясь к вопросу: если мы заказываем обновление, то все должно начинаться с переговоров, особенно с органами местного самоуправления, которые отвечают за его использование», — сказал он.

«Вопрос возможностей клиента — не первый и не последний пример в Эстонии. Не удается согласовать рамки и дать государству надлежащую начальную задачу - и страдаем все мы. Нервные затраты так или иначе должны быть оплачены», — отметил Метсоя.