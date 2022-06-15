Исполняющая обязанности министра экономики и инфраструктуры Марис Лаури (Партия реформ) отчиталась вчера в Рийгикогу о серьезных проблемах с новым строительным регистром, который не позволяет выдавать разрешения на строительство в нормальном темпе. Лаури признала, что ситуация - не из лучших, и бросила камень в огород министра по делам инфотехнологий и своего однопартийца Андреса Суття, пишет Postimees.
Министр - о новом строительном регистре: увы, вышло не очень
Депутат Рийгикогу Андрес Метсоя («Отечество») отметил, что с ним связывались местные самоуправления, жалуясь на то, что новый строительный регистр, запущенный в конце мая, не позволяет соблюдать сроки. «Инновация, которая обошлась в 350 000 евро, не хочет работать», — сказал Метсоя.
По его словам, само по себе не удивительно, что «если лес рубят, щепки летят». «Так и с этой цифровой средой — проблемы выходят на поверхность, когда начинается применение», - добавил он.
Однако, по мнению Метсоя, Эстония как электронное государство могла бы учиться на ошибках. «Сейчас самый интенсивный период строительства, местные самоуправления хотят уйти в отпуск. Почему мы оказались в такой ситуации, не сумели предвидеть или ошиблись где-то в закупках?» — спросил он у министра.
Марис Лаури признала, что система не оправдала надежд. «Первая большая проблема возникла, кажется, в тот самый день, когда я вступила в эту должность (замещать министра экономики и инфраструктуры — ред.), мы поговорили с причастными сторонами. У меня тоже были вопросы, которые возникли у общественности. Во-первых, прежний строительный регистр тоже был устаревшим и враждебным по отношению к потребителям, но он был еще и большой дырой в безопасности», — сказала она. По словам министра, в нынешней ситуации с безопасностью, когда Эстония ежедневно подвергается атакам в киберпространстве, с обновлением поспешили, хотя можно было бы рассмотреть возможность более длительного тестирования.
По словам Лаури, вторая проблема возникла из-за того, что разовый апгрейд системы считался слишком дорогим и поэтому процесс происходит поэтапно. «Вероятно, сейчас идет второй этап, и это относительно объемный переходный момент. За перебоями в работе старого строительного регистра тоже стояли обстоятельства, которые сейчас проявились всерьез — не все застройки задокументированы, из-за чего у нас нет людей, которые точно знали бы, как это строится», — сказала министр.
Поэтому, по ее словам, было крайне сложно предсказать, какие проблемы могут возникнуть после того, как разработка регистра станет достоянием общественности. «Изменения, сделанные на скорую руку, вышли наружу», — сказала она.
Однако, по словам Метсоя, проблемой также является и способность министерства решать проблемы пользователей. «Только вчера я получил письмо от местного самоуправления, где было сказано, что на электронные письма нет ответа, инфолинии перегружены. Руководство для пользователей было разослано только вчера. Возвращаясь к вопросу: если мы заказываем обновление, то все должно начинаться с переговоров, особенно с органами местного самоуправления, которые отвечают за его использование», — сказал он.
«Вопрос возможностей клиента — не первый и не последний пример в Эстонии. Не удается согласовать рамки и дать государству надлежащую начальную задачу - и страдаем все мы. Нервные затраты так или иначе должны быть оплачены», — отметил Метсоя.
По словам Мариса Лаури, новый строительный регистр имеет совершенно другую структуру. «Для старых пользователей он незнаком, они не решаются использовать все функции. Уроки, как правило, бывают крайне болезненными, но меня заверили, что были созданы учебные материалы, на инфолинию были взяты люди — есть люди, которые специально взаимодействуют с крупными пользователями для решения их проблем», — сказала она.
При этом министр подтвердила, что эти шаги, несомненно, могли бы быть предприняты и раньше. «Само по себе странно, что такая ситуация возникла в министерстве, где есть еще министр инфотехнологий и вице-канцлер по инфотехнологиям. Как-то и почему то - поскольку меня самой там не было - дела сложились не лучшим образом», — сказала она, уколов тем самым министра Андреса Суття, своего партнера по партии.
По словам Лаури, основной упор теперь должен быть сделан на то, чтобы система заработала как можно быстрее. «Насколько я знаю, есть очередь - сначала решаются крупные проблемы, и они уже решены. К сожалению, из-за сильного возмущения и обращений организация реагирует медленнее, чем обычно. Я посмотрела в глаза руководителям, они действительно очень переживали. Было ощущение, что они хотят пустить дело в ход и чувствуют, что получается не лучшим образом», — подтвердила министр.