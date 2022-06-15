С 15 июня браузер Internet Explorer больше не поддерживается компанией Microsoft. Произошло это спустя 27 лет после релиза. Компания объявила о подобном решении заранее, в прошлом году.
Браузер Internet Explorer сегодня провожают в последний путь
Internet Explorer 11 отключен во всех актуальных версиях Windows 10. В Windows 11 программа была недоступна уже ранее, там в качестве браузера по умолчанию установлен Microsoft Edge.
Пользователям рекомендуется использовать старую программу при помощи режима IE обратной совместимости в Edge. Режим IE оптимизирован для работы со старыми сайтами. Поэтому разработчики рекомендуют не удалять устаревший браузер даже в случае его отключения, так как он необходим для работы режима IE.
Поддержка этой функции продолжится как минимум до 2029 года. В компании пообещали уведомить пользователей за год до прекращения ее действия.
Internet Explorer выпустили в 1995 году, он стал одним из главных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft. Он продолжал существовать даже после появления конкурентов — браузеров Firefox Mozilla и Google Chrome.