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Браузер Internet Explorer сегодня провожают в последний путь

rus.postimees.ee
Браузер Internet Explorer сегодня провожают в последний путь
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Internet Exploreri logo.
Internet Exploreri logo. Фото: Andre M. Chang

С 15 июня браузер Internet Explorer больше не поддерживается компанией Microsoft. Произошло это спустя 27 лет после релиза. Компания объявила о подобном решении заранее, в прошлом году.

Internet Explorer 11 отключен во всех актуальных версиях Windows 10. В Windows 11 программа была недоступна уже ранее, там в качестве браузера по умолчанию установлен Microsoft Edge.

Пользователям рекомендуется использовать старую программу при помощи режима IE обратной совместимости в Edge. Режим IE оптимизирован для работы со старыми сайтами. Поэтому разработчики рекомендуют не удалять устаревший браузер даже в случае его отключения, так как он необходим для работы режима IE.

Поддержка этой функции продолжится как минимум до 2029 года. В компании пообещали уведомить пользователей за год до прекращения ее действия.

Internet Explorer выпустили в 1995 году, он стал одним из главных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft. Он продолжал существовать даже после появления конкурентов — браузеров Firefox Mozilla и Google Chrome.

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