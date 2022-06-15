Браузер Internet Explorer сегодня провожают в последний путь

Internet Explorer 11 отключен во всех актуальных версиях Windows 10. В Windows 11 программа была недоступна уже ранее, там в качестве браузера по умолчанию установлен Microsoft Edge.

Пользователям рекомендуется использовать старую программу при помощи режима IE обратной совместимости в Edge. Режим IE оптимизирован для работы со старыми сайтами. Поэтому разработчики рекомендуют не удалять устаревший браузер даже в случае его отключения, так как он необходим для работы режима IE.

Поддержка этой функции продолжится как минимум до 2029 года. В компании пообещали уведомить пользователей за год до прекращения ее действия.