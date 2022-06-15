Сегодня на углу улиц Лийвалайя и Юхкентали был заложен первый камень нового квартала Arter, который будет построен фирмой Kapitel. Общий объём инвестиций составит 150 миллионов евро. Несмотря на вызовы строительного рынка, один из самых крупных строительных проектов в Эстонии идет по графику и будет завершен согласно планам в третьем квартале 2024 года, обещает девелопер.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как будет выглядеть строящийся в центре Таллинна квартал Arter стоимостью 150 млн
«Arter — это новая достопримечательность и ориентированное на людей городское пространство в центральной части Таллинна. Новое место встреч, место, где зарождаются смелые и творческие идеи, и место, которое формирует рабочие места будущего», — пояснил основные идеи нового квартала директор проекта Arter Аллан Реммелькоор.
Качество вентиляция в офисных помещениях в квартале Arter будут выше установленного стандартом, кроме того, там будет установлена пока ещё редкая для офисов Эстонии система увлажнения воздуха. Во всех офисных помещениях будет первоклассный микроклимат, чистая высота этажей не менее трёх метров, часть офисов будет иметь полноразмерный стеклянный фасад. Фальшполы обеспечат гибкость пространственных решений и возможность менять расположение рабочих мест. Кроме того, предприятия смогут использовать для работы и творчества конференц-залы, а также различные места на открытом воздухе – перед зданиями будет построена городская площадь, на крыше 15-этажного офисного здания будет терраса с городским садом площадью 500 м², и за зданиями – парк, открытый для всех жителей города.
«Квартал Arter — один из самых масштабных проектов в Эстонии как по объёму, так и по многогранности. В этом комплексе будут как самые современные офисные и жилые помещения, оснащённые техносистемами мирового уровня, так и сооружения, предназначенные для занятий спортом и проведения досуга. В строительстве сейчас неспокойные времена, только очень тесное сотрудничество между заказчиком, застройщиком и всеми остальными сторонами, которое продолжается уже почти полтора года, приведёт к успешному результату», — сказал Иво Волков, председатель правления Merko Ehitus Eesti.
«В квартале Arter применена набирающая популярность концепция 15-минутного города, более того, с точки зрения услуг, потребляемых в течение рабочего дня, мы можем говорить о городе всего нескольких минут. В будущем это позволит каждому, кто работает в Arter, экономить почти 3 часа драгоценного времени в неделю», — сказал Реммелькоор. Помимо кафе и ресторанов, здесь будет спортивный клуб с 20-метровым бассейном, релаксационными бассейнами, саунами и открытой террасой, здесь также можно будет воспользоваться услугами, связанными со здоровьем, косметическими услугами и услугами няни.
Квартал Arter представляет собой комплекс из трёх зданий – 28-, 15- и 9-этажного – и соединяющего их центрального здания с парковкой. В квартале будет 38 000 м² площадей, сдаваемых в аренду, – 29 000 м² высококачественных офисных площадей, 6 000 м² различных площадей для предприятий общественного питания и сферы обслуживания, в том числе расположенный на 28-м этаже ресторан с террасой на крыше и 3 000 м² арендных квартир. Экологичные здания с почти нулевым энергопотреблением спроектированы и будут построены так, чтобы отвечать самому высокому уровню сертификации BREEAM – Excellent. Потребности зданий в охлаждении и обогреве будут обеспечиваться энергетическими сваями и централизованным охлаждением. Архитектор квартала – Мартин Аунин, интерьер разработан Arhitekt11, генеральный подрядчик строительства – Merko Ehitus Eesti.
В квартале будет 470 парковочных мест, автомойка и самая большая в Эстонии, рассчитанная на 90 мест крытая стоянка для велосипедов, где будет место для мойки и обслуживания велосипедов, а также раздевалки и душевые для велосипедистов. Строительство всего квартала будет завершено в третьем квартале 2024 года, включая новую улицу Вески и реконструированный участок улицы Иманта, что обеспечит безопасное и спокойное движение в окрестностях квартала.