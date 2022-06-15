ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как будет выглядеть строящийся в центре Таллинна квартал Arter стоимостью 150 млн

«В квартале Arter применена набирающая популярность концепция 15-минутного города, более того, с точки зрения услуг, потребляемых в течение рабочего дня, мы можем говорить о городе всего нескольких минут. В будущем это позволит каждому, кто работает в Arter, экономить почти 3 часа драгоценного времени в неделю», — сказал Реммелькоор. Помимо кафе и ресторанов, здесь будет спортивный клуб с 20-метровым бассейном, релаксационными бассейнами, саунами и открытой террасой, здесь также можно будет воспользоваться услугами, связанными со здоровьем, косметическими услугами и услугами няни.

Квартал Arter представляет собой комплекс из трёх зданий – 28-, 15- и 9-этажного – и соединяющего их центрального здания с парковкой. В квартале будет 38 000 м² площадей, сдаваемых в аренду, – 29 000 м² высококачественных офисных площадей, 6 000 м² различных площадей для предприятий общественного питания и сферы обслуживания, в том числе расположенный на 28-м этаже ресторан с террасой на крыше и 3 000 м² арендных квартир. Экологичные здания с почти нулевым энергопотреблением спроектированы и будут построены так, чтобы отвечать самому высокому уровню сертификации BREEAM – Excellent. Потребности зданий в охлаждении и обогреве будут обеспечиваться энергетическими сваями и централизованным охлаждением. Архитектор квартала – Мартин Аунин, интерьер разработан Arhitekt11, генеральный подрядчик строительства – Merko Ehitus Eesti.