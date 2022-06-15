«Новости в 7»: когда же будет сформировано новое правительство и интервью с известным музыкантом Хосе Гонзалесом

По каким вопросам сумело договориться правительство на коалиционных переговорах? Об этом и не только в объективе тележурнала «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.