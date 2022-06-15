По каким вопросам сумело договориться правительство на коалиционных переговорах? Об этом и не только в объективе тележурнала «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: когда же будет сформировано новое правительство и интервью с известным музыкантом Хосе Гонзалесом
«Новости в 7»: когда же будет сформировано новое правительство и интервью с известным музыкантом Хосе Гонзалесом
Сегодня в выпуске:
- Итоги второго и третьего дня коалиционных переговоров: про реформу энергорынка и лесного хозяйства
- Все подробности о международном форуме журналистов, что проходит сейчас в Турции
- Насколько увеличились очереди на дрова, сильно ли устали учителя и стали ли эстоноземельцы чаще болеть Ковидом?
- Про уникальный самолет-музей, что гостеприимно распахнул двери для всех фанатов Марадоны
- Наша съемочная группа пообщалась с Хосе Гонсалезом, - музыкантом, который смог побывать в самых разнообразных ролях в мире музыки.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на канале «Дуо7» за 15 июня.