ФОТО И ВИДЕО ⟩ "Если человек был ранен, а затем умер, это не моя вина": убийца из России подал в суд на Postimees

«Серийный убийца — вульгарный термин, и я основываюсь на фактах», — сказал Устименко сегодня утром на слушаниях в Харьюском уездном суде.

Юрий Устименко принял участие в сегодняшних слушаниях по видеомосту. На большом телеэкране, установленном в зале суда, было видно, как в тесной камере Тартуской тюрьмы сидит худощавый мужчина, осужденный за убийства. В комнате только видеокамера, письменный стол и табурет.

Иск Устименко против Postimees Grupp. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Устименко одет в коричневую тюремную одежду, и когда он замечает фотографа Postimees, то быстро поворачивается спиной к камере, пытаясь скрыть свое лицо.

Государственный представитель Устименко также принимает участие в заседании в режиме онлайн. В зале суда присутствуют переводчик и присяжные адвокаты Кармен Турк и Маарья Пильд, представляющие концерн Postimees.

Весь спор идет вокруг того, что Юрия Устименко не устраивает, что в Postimees его назвали серийным убийцей. В начале слушания пожизненно заключенный просит у судьи слова и желает представить суду свои доводы. Судья предоставляет слово Устименко, и тот начинает говорить.

Иск Устименко против Postimees Grupp. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«В моем судебном деле было больше людей, чем я один, — говорит он судье на экране. — Эти статьи, в которых меня называют серийным убийцей, происходят из решения суда от 2004 года. Меня не называли серийным убийцей в этом решении, поэтому со мной нельзя обращаться как с таковым».