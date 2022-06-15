Пожизненный заключенный Юрий Устименко подал в суд на Postimees Grupp за то, что газета Postimees назвала его серийным убийцей. Устименко, который был осужден за убийство пяти человек, говорит, что серийный убийца - слишком жестокая оценка, которая не соответствует его приговору, пишет Elu24.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ "Если человек был ранен, а затем умер, это не моя вина": убийца из России подал в суд на Postimees
Пожизненный заключенный Юрий Устименко подал в суд на Postimees Grupp за то, что газета Postimees назвала его серийным убийцей. Устименко, который был осужден за убийство пяти человек, говорит, что серийный убийца - слишком жестокая оценка, которая не соответствует его приговору, пишет Elu24.
«Серийный убийца — вульгарный термин, и я основываюсь на фактах», — сказал Устименко сегодня утром на слушаниях в Харьюском уездном суде.
Юрий Устименко принял участие в сегодняшних слушаниях по видеомосту. На большом телеэкране, установленном в зале суда, было видно, как в тесной камере Тартуской тюрьмы сидит худощавый мужчина, осужденный за убийства. В комнате только видеокамера, письменный стол и табурет.
Устименко одет в коричневую тюремную одежду, и когда он замечает фотографа Postimees, то быстро поворачивается спиной к камере, пытаясь скрыть свое лицо.
Государственный представитель Устименко также принимает участие в заседании в режиме онлайн. В зале суда присутствуют переводчик и присяжные адвокаты Кармен Турк и Маарья Пильд, представляющие концерн Postimees.
Весь спор идет вокруг того, что Юрия Устименко не устраивает, что в Postimees его назвали серийным убийцей. В начале слушания пожизненно заключенный просит у судьи слова и желает представить суду свои доводы. Судья предоставляет слово Устименко, и тот начинает говорить.
«В моем судебном деле было больше людей, чем я один, — говорит он судье на экране. — Эти статьи, в которых меня называют серийным убийцей, происходят из решения суда от 2004 года. Меня не называли серийным убийцей в этом решении, поэтому со мной нельзя обращаться как с таковым».
По словам Устименко, в касавшихся его решениях суда от 2004 года были и другие соучастники, и он не может в одиночку нести ответственность за их действия.
«Меня тогда обвиняли в групповом грабеже, обращении с оружием и организации взрывов», — нервно жестикулируя, сказал Устименко. Судья спрашивает пожизненно заключенного, был ли тот также осужден за убийство человека. Юрий Устименко теперь сообщает, что вопрос судьи некорректен.
«Я совершал преступления в группе. В решении суда четко указано, что со мной действовали три человека!» - отмечает он и продолжает: «Когда журналист пишет статью, он должен исходить из решения суда, а не вырывать из контекста отдельные предложения, которые неверны. Меня просили совершить заказное убийство как грабителя, а не как убийцу. Это значит, что я грабитель, а не серийный убийца».
По словам Устименко, титул серийного убийцы очевидно несправделив к нему, а кроме того, здесь имеются фактические ошибки. По его словам, статьи должны были коснуться и других осужденных, а не лишь его одного.
Затем судья спрашивает, были ли совершены убийства во время ограблений.
Устименко отвечает: «Убийства не были заранее спланированы и не были системными… Это было случайно!»
Судья спрашивает: «Вы были осуждены в Эстонии за убийство человека?»
Устименко снова критикует судью, так как тоже считает вопрос судьи некорректным.
«Это были ограбления. Если человек ранен, а потом умирает, это не моя вина!» - объясняет Устименко, который по-прежнему убежден, что использование в его адрес титула "серийный убийца" на страницах Postimees несправедливо.
Представители Postimees Grupp, присяжные адвокаты Турк и Пильд, заявили в суде, что журналист не дает в статье юридической оценки, а говорит с читателем на обычном языке. Они добавили, что словосочетание «серийный убийца» как таковое не может восприниматься как констатация факта и не встречается в Пенитенциарном кодексе. В любом случае, с учетом гнусных действий истца, по словам адвокатов, журналистам разрешено использовать это утверждение.
Представители Postimees сочли, что спор может быть прекращен в порядке предварительного производства, но представитель Устименко выступил категорически против. По просьбе Устименко этот вопрос необходимо продолжить в суде, а на следующем заседании рекомендовано посмотреть значение словосочетания "серийный убийца" в Википедии. Однако в статье Википедии об Устименко его называют серийным убийцей.
По словам Устименко, серийный убийца испытывает от убийств психологическое удовольствие, которого он не получал, поскольку они были случайными и произошли в результате грабежа.