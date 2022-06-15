Двуязычные школы и детсады Тарту за четыре года перейдут на обучение на эстонском

В программе действий по обучению на эстонском языке ставится целью перейти на эстонский язык обучения в Тартуской Аннелиннаской гимназии, Тартуской школе им. Александра Пушкина и детских садах Келлуке, Аннике и Мыммик к 2025/2026 учебному году.

«Все молодые люди должны иметь равные возможности для самореализации и участия в жизни общества. Обучение на эстонском языке помогает детям и молодежи интегрироваться в эстонское культурное и ценностное пространство, предоставляет равные возможности для участия в общественной и трудовой жизни, а также для продолжения обучения на следующем уровне образования уже полностью на эстонском языке. У Тарту хорошая стартовая позиция, поскольку преподавание эстонского языка постоянно развивалось в тартуских двуязычных школах и детских садах», – сказал мэр Урмас Клаас.

Вице-мэр Леммит Каплински добавил, что цели плана действий города Тарту соответствуют государственной программе действий, предусматривающей переход на эстоноязычное образование к 2035 году. «Вопрос образования на эстонском языке очень важен для всей Эстонии, и сейчас существует явное ожидание общества активного решения этой проблемы. Тартуский план действий – это руководство для остальной Эстонии», – считает Каплински.

План будет реализован в тесном сотрудничестве со школами, родителями и экспертами. Эстонский язык будет изучаться методом погружения, что способствует развитию многоязычности без ущерба для родного языка ребенка. В дополнение к уже успешно осуществляемому обмену опытом в тартуских школах, в ближайшие годы в тартуской образовательной сети будет уделяться более широкое внимание поддержке неэстоноязычных учащихся в местном культурном и языковом пространстве.