В День защиты детей до полиции дошла информация о том, что в одной таллиннской школе произошел инцидент, в ходе которого 14-летняя девочка поставила под угрозу жизнь своей одноклассницы. Для расследования пришлось возбудить уголовное дело, пишет портал Elu24.
Опасный случай в таллиннской школе: девочка заперла одноклассницу за окном четвертого этажа
14-летняя девочка положила рюкзак и мобильный телефон своей одноклассницы на подоконник окна четвертого этажа. Рюкзак потерпевшей удалось забрать через окно, а вот чтобы достать телефон, ей пришлось вылезти из окна, встав на внешний подоконник.
Затем 14-летняя школьница закрыла окно изнутри. Менее чем через минуту она снова открыла окно, и пострадавшая вернулась в здание школы через окно. Более подробные факты будут выяснены в уголовном производстве.
«В данном случае повезло, что травля одноклассника не привела к опасным для жизни последствиям, так как падение с края окна четвертого этажа могло закончиться очень плохо», — говорит прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Марика Кройцберг.
По словам Кройцберга, такое глупое поведение может поставить под угрозу психическое здоровье ребенка, а также будущее хулигана или даже чью-то жизнь. «К сожалению, травля в школе — это форма психического и физического насилия, которая довольно часто окружает детей», — добавляет она.
Как правило, по словам прокурора, травля начинается с легкого приставания. «Очень важно, чтобы издевательства были замечены как можно быстрее, до того, как ситуация станет достаточно жестокой, и чтобы мы реагировали так же быстро», — отмечает она.
Поэтому важно, чтобы и родители, и учителя, и другие дети замечали, когда кто-то в беде, несчастен или отвержен. В этом случае все остальные должны помочь ребенку или побудить его обратиться за помощью на горячую линию защиты детей, в полицию или к близким.