Опасный случай в таллиннской школе: девочка заперла одноклассницу за окном четвертого этажа

14-летняя девочка положила рюкзак и мобильный телефон своей одноклассницы на подоконник окна четвертого этажа. Рюкзак потерпевшей удалось забрать через окно, а вот чтобы достать телефон, ей пришлось вылезти из окна, встав на внешний подоконник.

Затем 14-летняя школьница закрыла окно изнутри. Менее чем через минуту она снова открыла окно, и пострадавшая вернулась в здание школы через окно. Более подробные факты будут выяснены в уголовном производстве.

«В данном случае повезло, что травля одноклассника не привела к опасным для жизни последствиям, так как падение с края окна четвертого этажа могло закончиться очень плохо», — говорит прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Марика Кройцберг.

По словам Кройцберга, такое глупое поведение может поставить под угрозу психическое здоровье ребенка, а также будущее хулигана или даже чью-то жизнь. «К сожалению, травля в школе — это форма психического и физического насилия, которая довольно часто окружает детей», — добавляет она.

Как правило, по словам прокурора, травля начинается с легкого приставания. «Очень важно, чтобы издевательства были замечены как можно быстрее, до того, как ситуация станет достаточно жестокой, и чтобы мы реагировали так же быстро», — отмечает она.