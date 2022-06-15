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Опасный случай в таллиннской школе: девочка заперла одноклассницу за окном четвертого этажа

Мерилин Няреп
Опасный случай в таллиннской школе: девочка заперла одноклассницу за окном четвертого этажа
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Koolikiusamine. Illustratiivne foto.
Koolikiusamine. Illustratiivne foto. Фото: Ants Liigus/Pärnu Postimees

В День защиты детей до полиции дошла информация о том, что в одной таллиннской школе произошел инцидент, в ходе которого 14-летняя девочка поставила под угрозу жизнь своей одноклассницы. Для расследования пришлось возбудить уголовное дело, пишет портал Elu24.

14-летняя девочка положила рюкзак и мобильный телефон своей одноклассницы на подоконник окна четвертого этажа. Рюкзак потерпевшей удалось забрать через окно, а вот чтобы достать телефон, ей пришлось вылезти из окна, встав на внешний подоконник.

Затем 14-летняя школьница закрыла окно изнутри. Менее чем через минуту она снова открыла окно, и пострадавшая вернулась в здание школы через окно. Более подробные факты будут выяснены в уголовном производстве.

«В данном случае повезло, что травля одноклассника не привела к опасным для жизни последствиям, так как падение с края окна четвертого этажа могло закончиться очень плохо», — говорит прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Марика Кройцберг.

По словам Кройцберга, такое глупое поведение может поставить под угрозу психическое здоровье ребенка, а также будущее хулигана или даже чью-то жизнь. «К сожалению, травля в школе — это форма психического и физического насилия, которая довольно часто окружает детей», — добавляет она.

Как правило, по словам прокурора, травля начинается с легкого приставания. «Очень важно, чтобы издевательства были замечены как можно быстрее, до того, как ситуация станет достаточно жестокой, и чтобы мы реагировали так же быстро», — отмечает она.

Поэтому важно, чтобы и родители, и учителя, и другие дети замечали, когда кто-то в беде, несчастен или отвержен. В этом случае все остальные должны помочь ребенку или побудить его обратиться за помощью на горячую линию защиты детей, в полицию или к близким.

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