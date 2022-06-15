Президент Карис: Дания подает Эстонии пример в области зеленого поворота

«Дания уже почти полвека производит энергию из возобновляемых источников, на данный момент из возобновляемых источников производится более половины потребляемой здесь энергии. Тем самым Дания является для нас примером. Наши превосходные исторические связи создают хорошие условия для совместных проектов», - подчеркнул Карис.

Президент отметил, что Дания является для Эстонии важным партнером в сфере энергетики при создании региональной морской сети Балтийского моря, к которой в будущем могли бы быть подключены парки ветрогенераторов разных стран.

Президент отметил, что в прошлом году Eesti Energia, Enefit и датская компания Ørsted заключили соглашение о строительстве в Рижском заливе крупномасштабного морского парка втерогенераторов, и добавил, что потенциальными сферами сотрудничества могли бы также быть развитие разумной энергосети, а также зеленые дата-центры и биоэнергетика.

Поскольку президент Карис сфокусировался на теме проблем психического здоровья среди молодежи, Копенгагенская клиника для детей и подростков представила проект, связывающий местные самоуправления и специалистов по психическому здоровью.

«В разных странах слабо различаются связанные с психическим здоровьем людей проблемы, но мы многому можем научиться у Дании в том, что касается внимания к проблемам и их решения, - подытожил Карис. - Местные самоуправления могут лучше и быстрее всего замечать и предупреждать проблемы подростков и их семей, а психиатры могут при необходимости вмешиваться и применять свои знания и опыт. В Эстонии государство в качестве одной из мер решило поддерживать местные самоуправления в вербовке общинных психологов, но помощь, которую предлагают на уровне местного самоуправления или сообщества, пока остается в Эстонии неравномерной, недостаточной и неупорядоченной».