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ФОТО ⟩ На Суур-Сыямяэ машина снесла дорожный знак: водитель в больнице

rus.postimees.ee
На Суур-Сыямяэ машина снесла дорожный знак: водитель в больнице
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На Суур-Сыямяэ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в 18.15 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Суур-Сыямяэ автомобиль Volvo врезался в дорожный знак, стоявший на бетонном основании.

"69-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил травмы и доставлен в больницу. Водитель был трезв», — добавили в департаменте.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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