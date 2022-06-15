Паюла: многие украинские школьники предпочитают русский язык обучения

Если украинских детей не пустят в русские школы, то, по его словам, больше всего от этого пострадают эстонские школы.

По словам Паюла, было достигнуто соглашение о том, что качество образования никоим образом не должно пострадать, и поэтому ни в одну из школ не будут направлять более 7% от числа учащихся основной школы, то есть не более одного или двух дополнительных учащихся в класс, насчитывающий, к примеру, 24 ученика.

Распределение детей затруднено тем, что украинцы часто меняют место жительства и не все из них состоят на учете в регистре, что затрудняет получение о них данных.