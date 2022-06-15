Общее число эстонских инвесторов превысило магическую отметку

Несмотря на плохия настроения на фондовых биржах, в настоящее время насчитывается более 100 000 граждан Эстонии, на счетах ценных бумаг которых находится хотя бы одна ценная бумага, торгуемая на Таллиннской фондовой бирже, что почти в два раза больше, чем год назад.