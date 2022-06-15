По последним данным, число эстонских инвесторов превысило 100 000 человек, сообщает Nasdaq Tallinn.
Общее число эстонских инвесторов превысило магическую отметку
Общее число эстонских инвесторов превысило магическую отметку
Несмотря на плохия настроения на фондовых биржах, в настоящее время насчитывается более 100 000 граждан Эстонии, на счетах ценных бумаг которых находится хотя бы одна ценная бумага, торгуемая на Таллиннской фондовой бирже, что почти в два раза больше, чем год назад.
Большой рост во многом связан с выходом Enefit Green на фондовую биржу, который привлек более 60 000 розничных инвесторов.