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Общее число эстонских инвесторов превысило магическую отметку

rus.postimees.ee
Общее число эстонских инвесторов превысило магическую отметку
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Enefit Greeni meeskond börsikella helistamas: Enefit oli üks edukamaid börsiletulejaid 2021. aastal.
Enefit Greeni meeskond börsikella helistamas: Enefit oli üks edukamaid börsiletulejaid 2021. aastal. Фото: Mihkel Maripuu

По последним данным, число эстонских инвесторов превысило 100 000 человек, сообщает Nasdaq Tallinn.

Несмотря на плохия настроения на фондовых биржах, в настоящее время насчитывается более 100 000 граждан Эстонии, на счетах ценных бумаг которых находится хотя бы одна ценная бумага, торгуемая на Таллиннской фондовой бирже, что почти в два раза больше, чем год назад.

Большой рост во многом связан с выходом Enefit Green на фондовую биржу, который привлек более 60 000 розничных инвесторов.

 
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