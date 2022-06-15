В Рийгикогу депутаты уже долгое время выслушивают и голосуют за поправки Партии реформ к проекту семейных пособий. Сегодня народным избранникам вновь светило ночное заседание, но депутаты от EKRE и Центристской партии проголосовали за завершение заседания.
Ночного заседания Рийгикогу не будет: центристы и EKRE утомились
Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаэв пояснил Postimees, что Эстонская консервативная народная партия и Центристская партия предложили сократить заседание Рийгикогу, и они же (EKRE и Центристская партия – прим. ред.) поддержали его.
«То, что Партия реформ с самого начала говорила, что проект семейного пособия внесен в Рийгикогу в срочном порядке и для раскола коалиции; что он c изъяном и не может быть принят в таком виде, потому что нужна более широкая дискуссия, учитывающая потребности государства, семьи и детей - с этим спорили и говорили, что это в любом случае нужно сделать до Иванова дня. Сегодня мы видим, что противостояние принятию неправильного проекта выполнило свою задачу», — пояснил Вырклаэв.
«Центристская партия и EKRE отказались от этой борьбы и решили сократить заседание — на этом я бы считал обструкцию исчерпанной», — добавил Вырклаэв, добавив, что нужно взять паузу для предметного обсуждения, и именно это Партия реформ делает вместе с Социал-демократической партией и "Отечеством".
«Я надеюсь, что мы сможем найти там успешный компромисс», — добавил политик.
«Я рад, что, хоть и, к сожалению, крайними средствами, но нам удалось предотвратить принятие в Рийгикогу необдуманных и неправильных решений», - подчеркнул Вырклаэв.
2 июня председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка (Центристская партия) подтвердила, что по крайней мере три политические партии имеют сильное желание и возможность обрабатывать законопроект о семейных пособиях также на ночных заседаниях.
«Я знаю, что у членов Рийгикогу, по крайней мере, от трех партий, есть большое желание рассматривать его и на ночных заседаниях. Они понимают, что это хлопотно, но необходимо», — продолжила Котка.