Ночного заседания Рийгикогу не будет: центристы и EKRE утомились

Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаэв пояснил Postimees, что Эстонская консервативная народная партия и Центристская партия предложили сократить заседание Рийгикогу, и они же (EKRE и Центристская партия – прим. ред.) поддержали его.

«То, что Партия реформ с самого начала говорила, что проект семейного пособия внесен в Рийгикогу в срочном порядке и для раскола коалиции; что он c изъяном и не может быть принят в таком виде, потому что нужна более широкая дискуссия, учитывающая потребности государства, семьи и детей - с этим спорили и говорили, что это в любом случае нужно сделать до Иванова дня. Сегодня мы видим, что противостояние принятию неправильного проекта выполнило свою задачу», — пояснил Вырклаэв.

«Центристская партия и EKRE отказались от этой борьбы и решили сократить заседание — на этом я бы считал обструкцию исчерпанной», — добавил Вырклаэв, добавив, что нужно взять паузу для предметного обсуждения, и именно это Партия реформ делает вместе с Социал-демократической партией и "Отечеством".

«Я надеюсь, что мы сможем найти там успешный компромисс», — добавил политик.

«Я рад, что, хоть и, к сожалению, крайними средствами, но нам удалось предотвратить принятие в Рийгикогу необдуманных и неправильных решений», - подчеркнул Вырклаэв.

2 июня председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка (Центристская партия) подтвердила, что по крайней мере три политические партии имеют сильное желание и возможность обрабатывать законопроект о семейных пособиях также на ночных заседаниях.