В США рекомендовали вакцины против коронавируса детям от шести месяцев

Двухдозовую вакцину Moderna рекомендовали использоваться для детей от 6 месяцев до 5 лет, а трехдозовую вакцину BioNTech/Pfizer для детей от 6 месяцев до 4 лет. Рекомендация экспертов FDA не является окончательным решением, но, как отмечают американские СМИ, она должна значительно ускорить процесс одобрения вакцин. В случае, если это сделает FDA, разрешить прививки должен будет Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет NYT.

Вакцинация детей в США может начаться уже на следующей неделе

Власти страны уже заказали миллионы доз вакцин, а представители Белого дома заявил, что их использование могут начать уже на следующей неделе, когда ожидается окончательное одобрение, пишет NYT.

При этом почти все эксперты, одобрившие использование вакцин, согласились, что решение о вакцинации детей в этой возрастной группе должно быть выбором родителей. Хотя дети младшего возраста обычно избегают серьезных последствий от короноваируса, CDC прошлой зимой фиксировала в том числе летальные случаи.