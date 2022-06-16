Согласно данным опроса, проведенного социологической службой Kantar Emor по заказу ERR, рейтинг политических партий в июне, как и прежде, возглавила правящая Партия реформ, получив 32% поддержки потенциальных избирателей.
Рейтинги: число сторонников партии "Ээсти 200" продолжает снижаться
Рейтинги: число сторонников партии "Ээсти 200" продолжает снижаться
На втором месте разместилась Консервативная народная партия (EKRE) с 18% голосов, а третью строчку рейтинга делят Центристская партия и не входящая в парламент партия "Ээсти 200", которых поддерживают по 15% избирателей. Рейтинг центристов за месяц сократился на один, а "Ээсти 200" - на два процентных пункта (еще в апреле "Ээсти 200" были готовы поддержать 21% избирателей).
Рейтинг "Отечества" достиг 9%, увеличившись с мая на 2 процентных пункта, а популярность социал-демократов выросла на один процент и теперь составляет 8%.
Опрос Kantar Emor был проведен по заказу ERR 9-14 июня комбинированным методом интернет- и телефонного опроса среди 1537 граждан Эстонии в возрасте 18-84 лет.
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