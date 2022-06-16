Рейтинги: число сторонников партии "Ээсти 200" продолжает снижаться

На втором месте разместилась Консервативная народная партия (EKRE) с 18% голосов, а третью строчку рейтинга делят Центристская партия и не входящая в парламент партия "Ээсти 200", которых поддерживают по 15% избирателей. Рейтинг центристов за месяц сократился на один, а "Ээсти 200" - на два процентных пункта (еще в апреле "Ээсти 200" были готовы поддержать 21% избирателей).