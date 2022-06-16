Снежная зима со стабильной погодой благоприятна для размножения комаров и клещей. Это означает, что их в Эстонии в этом году будет больше обычного.
Последствия снежной зимы: комаров и клещей в этом году будет больше обычного
Последствия снежной зимы: комаров и клещей в этом году будет больше обычного
Хотя пик весенней численности клещей уже пройден, в природе их по-прежнему достаточно, пишет Rus.ERR.
Защититься от укусов насекомых можно специальными средствами и правильной одеждой, которая как можно больше закрывает тело.
Более теплая и мягкая погода благоприятна для клещей, но специалисты предупреждают, что по мере потепления климата в Эстонию могут также проникнуть чужие и более ядовитые виды кровососущих насекомых из Центральной Европы.