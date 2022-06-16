Хотя это второй по объему экспорта сектор, 85% компаний деревообрабатывающей промышленности сдерживают инвестиции из-за неопределенности экономической ситуации. До сих пор инвестиции направлялись на модернизацию предприятий, благодаря чему деревообрабатывающий сектор стал самой автоматизированной и цифровизированной отраслью.
Валья: деревообрабатывающий сектор может стать в трудные времена одним из локомотивов экономики
Согласно опубликованному на этой неделе Swedbank исследованию промышленности, в среднем 64% компаний промышленного сектора считают экономическую среду препятствием для инвестиций, а в деревообрабатывающем секторе этот показатель критически высок, вызывая беспокойство почти у всех предпринимателей.
По мнению исполнительного директора Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрика Вялья, предприниматели нуждаются в первую очередь в чувстве уверенности.
«Эстония находится в хорошем положении по сравнению со многими другими странами, поскольку у нас есть возобновляемый природный ресурс — древесина. Деревообрабатывающий сектор может стать в трудные времена одним из локомотивов экономики, поскольку экспорт обеспечивает прямые денежные поступления в государственный бюджет. Отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности можно использовать для более дешевого отопления жилищ жителей Эстонии, и почти 60 000 человек, в основном в сельской местности, получат работу в этом секторе», — сказал Вялья.
«Инвестиции в деревообрабатывающую промышленность имеют очень длительный срок окупаемости и напрямую зависят от сырья. Если мы хотим, чтобы в Эстонии развивалась переработка древесины и появлялись новые инновационные решения, предприятиям необходимо дать уверенность в том, что решения, касающиеся объемов вырубки, не будут изменены в одночасье и что благополучие и рабочие места эстонского народа не будут забыты в контексте климатических целей», — добавил он.
Согласно результатам проведенного Swedbank исследования промышленности, деревообрабатывающая промышленность уже сделала значительные инвестиции в модернизацию производства и является самой автоматизированной и цифровизованной отраслью в Эстонии. С целью поддержания конкурентоспособности на мировом рынке предприятия отрасли планируют и в этом году продолжать вкладывать треть инвестиционного бюджета в цифровизацию процессов.
По словам Вялья, эстонская деревообрабатывающая промышленность имеет большой потенциал.
«Мы видим это уже по тому, что экспорт вырос почти на треть за год — мир хочет покупать нашу продукцию из дерева и платить за нее. Следующий скачок в развитии — это еще более разумная переработка отечественной древесины. У предприятий хватило бы сил на такие инвестиции, но в настоящее время они скорее выжидают и хотят увидеть, какие сигналы поступят от правительства относительно объемов лесопользования в Эстонии» — сказал он. — Мы должны сохранить объемы, установленные в действующей программе развития лесного хозяйства, которая составлена на базе научно обоснованного подхода и обеспечивает прирост наших лесов».
«Приятно видеть в результатах исследования, что наряду с постоянным высоким уровнем технологических инвестиций в деревообрабатывающий сектор, все большее внимание уделяется разработке продукции и удлинению цепочки добавленной стоимости сырья. И то, и другое требует крупных инвестиций со стороны компаний, и мы сможем их в этом поддержать», — прокомментировала руководитель сектора лесной и деревообрабатывающей промышленности Swedbank Герли Пуусильд.
«Деревообрабатывающая промышленность продемонстрировала хорошую адаптивность в условиях кризиса последних лет. Учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, необходимо продолжать прилагать усилия и, конечно же, нельзя недооценивать важность управления рисками с целью сохранения мощи и конкурентоспособности деревообрабатывающей промышленности».
В лесном и деревообрабатывающем секторе Эстонии работает около 3900 предприятий.