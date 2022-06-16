Вялья: деревообрабатывающий сектор может стать в трудные времена одним из локомотивов экономики

Согласно опубликованному на этой неделе Swedbank исследованию промышленности, в среднем 64% компаний промышленного сектора считают экономическую среду препятствием для инвестиций, а в деревообрабатывающем секторе этот показатель критически высок, вызывая беспокойство почти у всех предпринимателей.

По мнению исполнительного директора Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрика Вялья, предприниматели нуждаются в первую очередь в чувстве уверенности.

«Эстония находится в хорошем положении по сравнению со многими другими странами, поскольку у нас есть возобновляемый природный ресурс — древесина. Деревообрабатывающий сектор может стать в трудные времена одним из локомотивов экономики, поскольку экспорт обеспечивает прямые денежные поступления в государственный бюджет. Отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности можно использовать для более дешевого отопления жилищ жителей Эстонии, и почти 60 000 человек, в основном в сельской местности, получат работу в этом секторе», — сказал Вялья.

«Инвестиции в деревообрабатывающую промышленность имеют очень длительный срок окупаемости и напрямую зависят от сырья. Если мы хотим, чтобы в Эстонии развивалась переработка древесины и появлялись новые инновационные решения, предприятиям необходимо дать уверенность в том, что решения, касающиеся объемов вырубки, не будут изменены в одночасье и что благополучие и рабочие места эстонского народа не будут забыты в контексте климатических целей», — добавил он.