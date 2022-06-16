Зеленский: РФ из-за внешнеполитических успехов Украины усиливает газовое давление на Европу

По его словам, РФ не была бы собой, если бы просто спокойно наблюдала за внешнеполитическими успехами Украины. "Снова усиливают газовое давление на Европу. Снова усиливают обстрелы украинских позиций и мирных городов", - подчеркнул президент Украины.

Также, по его словам, российские пропагандисты стали активно вбрасывать фейки, чтобы спровоцировать уныние в Украине. "Но не верю, что хотя бы какой - то из этих фейков способен сработать", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что оборону на Донбассе держат. "И, кстати, во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и наших защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное превосходство российской армии в количестве солдат и техники", - подчеркнул он.

Зеленский уверяет, что будет сделано все для того, чтобы перекрыть эти российские пока преимущества.

Он подчеркнул, что каждый день борется за получение Украиной нужного оружия и нужной техники.