Серена Уильямс объявила об участии в Уимблдоне

Накануне она получила уайлд-кард от Уимблдона – это специальное приглашение для участия в турнире. Последний титул на турнире «Большого шлема» американка завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Уильямс впервые стала мамой.