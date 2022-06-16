Судью в Сальвадоре забили насмерть за красную карточку

Матч между командами проходил в Сан-Сальвадоре. Поводом для агрессии зрителей стала красная карточка, которую арбитр показал одному из игроков.

63-летний Хосе Арнольдо Амайя обслуживал любительский матч в Сан-Сальвадоре. Ситуация вышла из-под контроля, когда он показал одному из игроков желтую карточку, пишет Diario El Salvador.

Футболист оскорбил рефери, за что получил красную. Началась потасовка, в которой поучаствовали и болельщики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-служба федерации футбола Сальвадора, избитый болельщиками арбитр был экстренно госпитализирован. Однако помочь ему медики не смогли. Вскоре после игры пострадавший скончался в больнице.

«Амайя умер в больнице от внутреннего кровотечения. Он имел 20-летний стаж работы футбольным арбитром», — говорится в сообщении.

Задержан подозреваемый в нападении.