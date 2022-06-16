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Судью в Сальвадоре забили насмерть за красную карточку

rus.postimees.ee
Судью в Сальвадоре забили насмерть за красную карточку
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Красная карточка. Иллюстративное фото.
Красная карточка. Иллюстративное фото. Фото: Kakprosto.ru

Разъяренные болельщики в Сальвадоре во время любительского матча избили до смерти опытного футбольного судью Хосе Арнольдо Амайю, передают СМИ.

Матч между командами проходил в Сан-Сальвадоре. Поводом для агрессии зрителей стала красная карточка, которую арбитр показал одному из игроков.

63-летний Хосе Арнольдо Амайя обслуживал любительский матч в Сан-Сальвадоре. Ситуация вышла из-под контроля, когда он показал одному из игроков желтую карточку, пишет Diario El Salvador.

Футболист оскорбил рефери, за что получил красную. Началась потасовка, в которой поучаствовали и болельщики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-служба федерации футбола Сальвадора, избитый болельщиками арбитр был экстренно госпитализирован. Однако помочь ему медики не смогли. Вскоре после игры пострадавший скончался в больнице.

«Амайя умер в больнице от внутреннего кровотечения. Он имел 20-летний стаж работы футбольным арбитром», — говорится в сообщении.

Задержан подозреваемый в нападении. 

«Мы осуждаем то, что случилось с судьей Хосе Арнольдо Амайей, и верим, что власти смогут найти виновных в его убийстве», — цитирует издание слова президента национальной федерации футбола Уго Каррильо.

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