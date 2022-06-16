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Сеэдер: Керсна должна сама подать в отставку

rus.postimees.ee
Сеэдер: Керсна должна сама подать в отставку
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Хелир-Валдор Сеэдер.
Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Madis Veltman

В четверг в Рийгикогу состоится вотум недоверия министру образования и науки Лийне Керсна. По словам председателя партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, Керсна должна была бы сама взять на себя ответственность и уйти в отставку.

По словам Сеэдера, члены фракции "Отечества" не будут участвовать в голосовании в связи с коалиционными переговорами.

«Цель "Отечества" — продолжение коалиционных переговоров, и наши члены не будут участвовать в голосовании. В то же время ясно, что, учитывая решения и действия Лийны Керсна, она должна была бы взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку», — заметил Сеэдер.

Голосование по вотуму недоверия Керсна пройдет в четверг на дополнительном заседании парламента.

В роли инициатора вотума выступает Консервативная народная партия (EKRE), но на этой неделе присоединиться к нему решили и центристы, которые до недавнего времени входили в правительственную коалицию вместе с реформистами.

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