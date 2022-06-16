В четверг в Рийгикогу состоится вотум недоверия министру образования и науки Лийне Керсна. По словам председателя партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, Керсна должна была бы сама взять на себя ответственность и уйти в отставку.
Сеэдер: Керсна должна сама подать в отставку
Сеэдер: Керсна должна сама подать в отставку
По словам Сеэдера, члены фракции "Отечества" не будут участвовать в голосовании в связи с коалиционными переговорами.
«Цель "Отечества" — продолжение коалиционных переговоров, и наши члены не будут участвовать в голосовании. В то же время ясно, что, учитывая решения и действия Лийны Керсна, она должна была бы взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку», — заметил Сеэдер.
Голосование по вотуму недоверия Керсна пройдет в четверг на дополнительном заседании парламента.
В роли инициатора вотума выступает Консервативная народная партия (EKRE), но на этой неделе присоединиться к нему решили и центристы, которые до недавнего времени входили в правительственную коалицию вместе с реформистами.