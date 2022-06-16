Сеэдер: Керсна должна сама подать в отставку

По словам Сеэдера, члены фракции "Отечества" не будут участвовать в голосовании в связи с коалиционными переговорами.

«Цель "Отечества" — продолжение коалиционных переговоров, и наши члены не будут участвовать в голосовании. В то же время ясно, что, учитывая решения и действия Лийны Керсна, она должна была бы взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку», — заметил Сеэдер.

Голосование по вотуму недоверия Керсна пройдет в четверг на дополнительном заседании парламента.