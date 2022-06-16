Очень хочется, чтобы новое правительство не подложило гражданам свинью – в самых разных смыслах слова. Но известие о том, что Кая Каллас остаётся на посту, и в правительстве не будет ни центристов, ни EKRE принесло значительное облегчение, пишет публицист и писатель П.И. Филимонов.
П.И.ФИЛИМОНОВ ⟩ Новое правительство: без центристов и братьев-колобков из EKRE спокойнее
Я не могу сказать, что прям сильно разбираюсь в политике, не могу сказать, что она меня сильно интересует. Что-то я, конечно, понимаю, но на очень обывательском уровне. Но, к сожалению, сейчас мы живём в такое время, когда сбываются многие пословицы, поговорки, прибаутки и навязшие в зубах цитаты из тех, про которые ты никогда не думал, что они сбудутся. Например, про написание художественных текстов после Освенцима или – в нашем случае – Бучи и Мариуполя. Или вот эта известная фраза о том, что, если мы не будем заниматься политикой, она займётся нами. Вот да, уже занялась, и очень вплотную. Попустилась бы, так нет, не попустится, боюсь.
Незаметная смена
Мне всегда казалось, что признак нормальной внутриполитической обстановки в стране – это когда ты не замечаешь смены правительства. Ну вот то есть, один премьер-министр с кабинетом уходит, второй приходит, а тебе как-то вообще всё равно, а главное, жизнь твоя от этого не меняется от слова «никак».
В Эстонии, к счастью, долгое время так было. Даже временное вхождение в кабинет братьев-колобков из EKRE не сильно на это ощущение повлияло. В конце концов, свои политические фрики есть в любой стране, чем мы, спрашивается хуже, тем более что последствия от разглагольствования и деятельности наших местных фриков, к счастью, пренебрежимо малы (быть может, пока, дальше жизнь покажет).
Я надеюсь, что после того, как закончится война и Европа в течение какого-то небыстрого времени вернётся в нормальную колею, у нас снова станет так же, правительства будут менять правительства, и эти смены не будут слишком отражаться на жизни простого обывателя. Ну, предпринимателям это важно, у кого-то чуть больше налоги, у кого-то чуть меньше, ну, социалочка подрастёт или подсократится – это всё такие мелочи по сравнению с тем, что мы видим сейчас совсем недалеко от границ страны.
Облегчение: Кая Каллас остается
И вот в связи с тем, что сейчас происходит, очень хочется, чтобы правительство страны в какой-нибудь неожиданный момент взяло и не подложило её гражданам свинью – в самых разных смыслах слова, возможностей у него – правительства – для этого предостаточно.
Так что не могу не сказать, что испытал некоторое, да что там некоторое, значительное облегчение, когда узнал состав новой коалиции, а главное, когда выяснилось, что Кая Каллас остаётся на посту. Не знаю, как-то спокойнее стало. Сейчас вообще такое время, что все новости делятся всего на две категории, третье перестало быть нам дано.
Новости, увеличивающие нашу тревожность (понятно какого характера), и новости, эту тревожность чуть притушивающие. К последним относятся как положительные новости с театра военных действий, так и любые другие новости, не обостряющие эту повестку. Честно скажу, в кризисное время, во время, когда случиться может настолько всё, что угодно, что, пожалуй, ничто уже не способно удивить – мне приятно, что в нашем правительстве больше нет центристов и нет партии EKRE. Я понимаю, что, как любое политическое явление в демократической стране, это временное явление, но на данном этапе меня это радует.
Один из вопросов, который сформулировала редакция Postimees, запрашивая у меня этот текст – чем нам обязано новое правительство. Мне вот кажется, что правительство обязано (если вообще можно употреблять это слово в таком контексте) только одно – притом, не только сейчас, а вообще всегда – чтобы гражданам его страны жилось, по возможности, комфортно и спокойно.
Чем большее число граждан могут про себя это сказать, тем более эффективно, выходит, правительство. Что касается комфорта, пока не могу пожаловаться, всемирный продовольственный кризис на нас пока ещё не отразился – хотя разговоры о необходимости переходить на натуральное хозяйство, выращивании своей собственной редиски и разведении кур уже ведутся вовсю, но ладно, в этом, в конце концов, нет ничего плохого, единение с природой, назад к невинности, под старые композиции группы Enigma - романтика здорового пенсионера. Так, во всяком случае, говорят, что под старость начинает тянуть к природе. Ну вот заодно и кризис переживём.
С коалицией центристов и EKRE было бы неспокойно
Что касается спокойствия – это вопрос, конечно, более серьёзный, и, увы, от одного конкретного правительства мало зависящий. Но всё равно, знаете, тут прямо каждый миллиметр считается, каждый миллиграмм и каждая миллисекунда. С этим правительством мне чуть спокойнее, чем было бы с каким-нибудь другим. И сильно спокойнее, чем с тем, что могло бы получиться в результате химерической коалиции центристов и EKRE, независимо от того, кого бы они взяли себе третьим.
Это из разряда тех ситуаций, когда приходится выбирать, с кем бы вместе ты хотел оказаться в, скажем осторожно, незнакомой ситуации. В любой. Есть такие люди, которые вызывают чуть большее доверие, чем другие, а заодно и тебя самого побуждают действовать активнее и свободнее, что ли.
Истерики и стоики
Возьмём, например, простую ситуацию – вы куда-то летите и у вас проблемы с рейсом, вы опаздываете, рейс опаздывает, стыковка не состоялась, и вы застряли на неопределённый срок в неизвестном вам аэропорту. И вам нужно как-то всё-таки вытребовать у авиакомпании новые билеты, талоны на питание и проживание на эту ночь. И бывают нормальные авиакомпании, которые предоставляют всё вышеуказанное по первому требованию, так, что стоит вам только появиться у их стойки, волшебным образом моментально все нужные документы оказываются у вас в руках.
Но есть и менее нормальные авиакомпании (не хочу приводить конкретных примеров), где получение всего положенного вам по праву требует криков, многочасового стояния в очередях, терпения и коммуникационных навыков приличного уровня.
И вот тут очень важно, с кем ты попадаешь в такую ситуацию. Начинает ли этот человек уже на третьей минуте вашей незадачи истерить и ругаться на да, бестолковых, но не особенно виноватых работников авиакомпании матом, или он логично, последовательно, сжав зубы и засунув своё недовольство в некоторое отверстие своего организма проходит все необходимые круги этого маленького адка.
Мне кажется, что Кая Каллас – человек второго типа. Помимо всего прочего.