П.И.ФИЛИМОНОВ ⟩ Новое правительство: без центристов и братьев-колобков из EKRE спокойнее

Я надеюсь, что после того, как закончится война и Европа в течение какого-то небыстрого времени вернётся в нормальную колею, у нас снова станет так же, правительства будут менять правительства, и эти смены не будут слишком отражаться на жизни простого обывателя. Ну, предпринимателям это важно, у кого-то чуть больше налоги, у кого-то чуть меньше, ну, социалочка подрастёт или подсократится – это всё такие мелочи по сравнению с тем, что мы видим сейчас совсем недалеко от границ страны.

Облегчение: Кая Каллас остается

И вот в связи с тем, что сейчас происходит, очень хочется, чтобы правительство страны в какой-нибудь неожиданный момент взяло и не подложило её гражданам свинью – в самых разных смыслах слова, возможностей у него – правительства – для этого предостаточно.

Так что не могу не сказать, что испытал некоторое, да что там некоторое, значительное облегчение, когда узнал состав новой коалиции, а главное, когда выяснилось, что Кая Каллас остаётся на посту. Не знаю, как-то спокойнее стало. Сейчас вообще такое время, что все новости делятся всего на две категории, третье перестало быть нам дано.