В воскресенье вечером волонтер из Союза защиты животных нашел по наводке в Килинги-Нымме собаку, посаженную на короткую цепь и лежащую на земле около частного дома. У оголодавшего пса из глаз и носа сочился гной, а на теле копошились черви. Запах, исходивший от собаки, был убийственным. Пока доброволец забирал животное в машину, его тошнило и рвало. Он отвез истерзанную собаку в клинику для мелких домашних животных при Университете естественных наук, пишет Pärnu Postimees.
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КАК ТАК МОЖНО? ⟩ Защитники животных спасли гнившую и голодавшую на цепи собаку
Защитники животных спасли гнившую и голодавшую на цепи собаку
Кристи Метса, координатор Эстонского союза защиты животных в Южной Эстонии, присутствовала на месте, когда ветеринар принимал собаку. Животное было в таком ужасном состоянии и настолько истощенным — всего 17 килограммов — что врач не был уверен, доживет ли зверь до утра. Понту, которому около 15 лет, кричал от боли, когда касались задней части его тела.
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