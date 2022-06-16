КАК ТАК МОЖНО? ⟩ Защитники животных спасли гнившую и голодавшую на цепи собаку

Кристи Метса, координатор Эстонского союза защиты животных в Южной Эстонии, присутствовала на месте, когда ветеринар принимал собаку. Животное было в таком ужасном состоянии и настолько истощенным — всего 17 килограммов — что врач не был уверен, доживет ли зверь до утра. Понту, которому около 15 лет, кричал от боли, когда касались задней части его тела.

Днем позже Метса пообщалась как с хозяйкой собаки, так и с ее сыном, который живет в том же доме. По словам защитника животных, то, что мимо собаки просто проходили каждый день, и это крайняя халатность и преступление. «Если животное заболело, правильные решения должны быть приняты в нужное время», — сказала Метса.