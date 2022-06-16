Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

КАК ТАК МОЖНО? ⟩ Защитники животных спасли гнившую и голодавшую на цепи собаку

Сирле Матт
Защитники животных спасли гнившую и голодавшую на цепи собаку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ко времени находки из носа и глаз пса текла тухлая жидкость, а при прикосновении к задней части тела он кричал от боли. Животное весило всего 17 кг.
Ко времени находки из носа и глаз пса текла тухлая жидкость, а при прикосновении к задней части тела он кричал от боли. Животное весило всего 17 кг. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

В воскресенье вечером волонтер из Союза защиты животных нашел по наводке в Килинги-Нымме собаку, посаженную на короткую цепь и лежащую на земле около частного дома. У оголодавшего пса из глаз и носа сочился гной, а на теле копошились черви. Запах, исходивший от собаки, был убийственным. Пока доброволец забирал животное в машину, его тошнило и рвало. Он отвез истерзанную собаку в клинику для мелких домашних животных при Университете естественных наук, пишет Pärnu Postimees.

Кристи Метса, координатор Эстонского союза защиты животных в Южной Эстонии, присутствовала на месте, когда ветеринар принимал собаку. Животное было в таком ужасном состоянии и настолько истощенным — всего 17 килограммов — что врач не был уверен, доживет ли зверь до утра. Понту, которому около 15 лет, кричал от боли, когда касались задней части его тела.

Днем позже Метса пообщалась как с хозяйкой собаки, так и с ее сыном, который живет в том же доме. По словам защитника животных, то, что мимо собаки просто проходили каждый день, и это крайняя халатность и преступление. «Если животное заболело, правильные решения должны быть приняты в нужное время», — сказала Метса.

Ключевые слова
Наверх