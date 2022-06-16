В Таллинне столкнулись две машины: пострадали пять человек, включая двоих детей

ДТП имело место около 17:40 у здания номер 1 по улице Юлиыпиласте.

По предварительным данным, автомобиль Audi, которым управлял 26-летний мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Citroen Spacetourer, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

Водители обеих машин, а также находившиеся в Citroen 48-летняя женщина и двое мальчиков 14-и и 8-и лет, были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.