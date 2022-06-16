Таллинн организует летние детские курсы плавания

«Радует, что пилотный проект проведения курсов плавания, запущенный в прошлом году, оказался успешным и получил много положительных отзывов. В этом году вновь предлагаем детям возможность принять участие в занятиях плаванием и приобрести необходимый навык на всю жизнь. Цель проведения курсов плавания – помочь формированию здоровых, уверенных детей и привить интерес к спорту, а также, чтобы они могли летом безопасно проводить время в воде. Умение плавать – подарок ребенку и спокойствие для близких», - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.