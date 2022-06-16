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Таллинн организует летние детские курсы плавания

rus.postimees.ee
Таллинн организует летние детские курсы плавания
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Дети в бассейне, иллюстративное фото.
Дети в бассейне, иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

Этим летом вновь пройдут начальные курсы плавания для детей от 7 до 10 лет. Занятия проходят в четырех бассейнах Таллинна каждую неделю на протяжении месяца.

«Радует, что пилотный проект проведения курсов плавания, запущенный в прошлом году, оказался успешным и получил много положительных отзывов. В этом году вновь предлагаем детям возможность принять участие в занятиях плаванием и приобрести необходимый навык на всю жизнь. Цель проведения курсов плавания – помочь формированию здоровых, уверенных детей и привить интерес к спорту, а также, чтобы они могли летом безопасно проводить время в воде. Умение плавать – подарок ребенку и спокойствие для близких», - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.

Для участия в курсах нужна предварительная регистрация. Стоимость составляет 25 евро на одного ребенка, регистрация открыта с сегодняшнего дня здесь. Занятия проходят в маленьких группах – до 12 человек.

Детские летние тренировки по плаванию – часть серии летних тренировок, подготовленных городом для столичных детей и молодежи, которые организует департамент культуры и спорта в сотрудничестве с департаментом образования.

Расписание занятий:

Бассейн Нымме (б. Вабадузе, 156)

28.06-21.07.2022

По вторникам и четвергам 14.00-15.00

Бассейн Reval-Sport (Айа, 20)

04.07-27.07.2022

По понедельникам и средам 14.00-15.00

Бассейн Сыле (Сыле, 40a)

01.08-24.08.2022

По понедельникам и средам 14.00-15.00

Бассейн Ыйсмяэ (Ыйсмяэ теэ, 109A/2)

02.08.-25.08.2022

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