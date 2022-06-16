Предстоящей зимой продолжающийся весь год общий рост цен в сочетании с новым пиком цен на энергоносители приведет к тому, что многим придется выбирать, какие счета оплачивать, а с какими потянуть, ведь денег на все может не хватить. На рынке аренды рекордные цены приведут к увеличению числа должников, прогнозирует исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
Эксперт: зимой количество арендаторов-должников обязательно вырастет
«У меня есть один очень полезный совет для всех, даже для тех, у кого сейчас все идет хорошо: копите, откладывайте немного денег на предстоящую зиму. Лучше поезжайте отдыхать на природу, чем в дорогой спа-отель, вы поблагодарите себя за это разумное решение, когда будете держать в руках свой счет за отопление в декабре», – рекомендует Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.
«Годовая инфляция, которая в мае уже достигла 20%, означает, что все расходы будут расти, и сейчас эта тенденция только усиливается. Многие арендаторы, которые уже сейчас едва справляются со своими расходами, зимой могут оказаться перед выбором: не платить собственнику арендную плату и не оплачивать счета за коммунальные услуги или голодать», — предупреждает Мартин Вахтер.
По словам руководителя 1Partner Kinnisvara, такая перспектива неприятна и для арендодателей. «Не будет лишним уже сейчас подумать о том, как, в случае необходимости, поступить с арендатором, испытывающим финансовые затруднения. Проблема может оказаться временной, но таких случаев точно будут десятки, а может, и сотни», — сказал Мартин Вахтер, который считает, что владельцы могли бы быть готовы пойти на небольшие уступки устраивающим их во всех остальных отношениях арендаторам, поскольку поиск нового клиента может обойтись дороже и оказаться рискованнее, чем отсрочка, возможно даже частичная, нескольких платежей.
«Сегодня, если оглянуться вокруг, может показаться, что мы живем разгульно, так, как будто завтра никогда не наступит. По-человечески понятно, что после двух лет, прошедших в условиях жестких ограничений из-за коронавируса, хочется наконец позволить себе немного больше обычного. Но, как гласит народная мудрость, готовь сани летом», – предупреждает руководитель 1Partner Kinnisvara.