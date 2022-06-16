Эксперт: зимой количество арендаторов-должников обязательно вырастет

«У меня есть один очень полезный совет для всех, даже для тех, у кого сейчас все идет хорошо: копите, откладывайте немного денег на предстоящую зиму. Лучше поезжайте отдыхать на природу, чем в дорогой спа-отель, вы поблагодарите себя за это разумное решение, когда будете держать в руках свой счет за отопление в декабре», – рекомендует Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.

«Годовая инфляция, которая в мае уже достигла 20%, означает, что все расходы будут расти, и сейчас эта тенденция только усиливается. Многие арендаторы, которые уже сейчас едва справляются со своими расходами, зимой могут оказаться перед выбором: не платить собственнику арендную плату и не оплачивать счета за коммунальные услуги или голодать», — предупреждает Мартин Вахтер.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara, такая перспектива неприятна и для арендодателей. «Не будет лишним уже сейчас подумать о том, как, в случае необходимости, поступить с арендатором, испытывающим финансовые затруднения. Проблема может оказаться временной, но таких случаев точно будут десятки, а может, и сотни», — сказал Мартин Вахтер, который считает, что владельцы могли бы быть готовы пойти на небольшие уступки устраивающим их во всех остальных отношениях арендаторам, поскольку поиск нового клиента может обойтись дороже и оказаться рискованнее, чем отсрочка, возможно даже частичная, нескольких платежей.