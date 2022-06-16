Будни оккупации ⟩ Херсонская область выживает, как может, и ждет наступления украинских войск

В городе закрылись все крупные торговые сети, банки и аптеки. Не работают коммунальные и социальные службы. Однако все еще в обороте наличная гривна и проходят электронные платежи украинской банковской системы.

Вторую жизнь получили подзабытые уличные рынки. На них теперь можно приобрести всю овощную продукцию, которой традиционно богата Херсонская область. Колбасу, макароны и мясо теперь завозят из Крыма. «В этом нет ничего постыдного», – уверен Олег. Вся логистика из Украины остановилась, а в Херсоне живет около двухсот тысяч человек, которым надо что-то есть каждый день.

Продажа овощей «с земли». Такой вид торговли был очень распространен в 90 годы в Украине. Фото: Дмитрий Мороз

По словам волонтера Андрея, в первый месяц очень тяжело пришлось людям с хроническими заболеваниями, которым необходима постоянная медикаментозная помощь. Сетевые аптеки закрылись практически сразу, а новые медикаменты российского производства стали завозиться из Крыма только в апреле. Фуры с украинской гуманитарной помощью российские войска пропускают очень дозированно. Поэтому многие люди просто не дожили до прибытия первых медикаментов. «Мы собирали много заказов для диабетиков, сердечников и других людей, нуждающихся в постоянном приеме медикаментов. И часто сталкивались с ситуацией, когда привозишь лекарства, а человека уже нет», – уже без видимого волнения сообщает волонтер.