Юг Украины уже более трех месяцев находится под российской оккупацией.
Будни оккупации ⟩ Херсонская область выживает, как может, и ждет наступления украинских войск
Херсонская область была полностью захвачена в первые дни войны. Российская армия практически не встретила там сопротивления ВСУ, кроме локальных боев первых дней. Но все попытки россиян пробиться в Николаев потерпели неудачу. Запорожская область потеряла 70 процентов территории. На этом направлении продвижение российских оккупантов остановилось вдоль линии Запорожье – Орехов – Гуляй-Поле. Собрав основные силы на прорыв в Луганской и Донецкой областях, россияне перешли на юге Украины к окопной войне, а на захваченных территориях началось повсеместное насаждение российской повестки. Создаются военно-гражданские администрации из числа местных коллаборантов.
Люди исчезают ночью
Моя собеседница – Катерина, бывший предприниматель из Херсона, чья семья не успела покинуть город. «Никто не верил в оккупацию, поэтому мы сидели дома. Но все произошло молниеносно, и теперь мы боимся выезжать через российские блокпосты», – говорит женщина.
Местное телевидение Катерина и ее семья не смотрит, а интернетом пользуется только через сервисы обхода блокировок. В городе, накачанном захватчиками, хозяйничают ФСБ и Росгвардия, расквартированные в зданиях Областной администрации, СБУ (Служба безопасности Украины – прим.ред.) и детского интерната. «Местные жители теперь обходят эти места десятой дорогой», – с тяжелым вздохом говорит Катерина. Единственный маршрут дня – это дорога из дома на рынок и обратно. На Херсон опустился тотальный страх. Целыми днями оккупанты ходят по адресам, разыскивая несогласных с курсом новой власти. Списки составляются на основе баз, захваченных в полиции и СБУ, а также по наводке местных коллаборантов, которые доносят на своих соседей, бывших коллег и даже родственников.
Маховик террора раскручивается в отношении украинских активистов, бывших военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и СБУ. Хотя в поле зрения российских силовиков попадают и местные предприниматели, которые отказываются сотрудничать с захватчиками. Как оказалось, таких довольно много среди фермеров, которым есть что терять от воцарения новых хозяев.
Все происходит в лучших традициях сталинских репрессий. Люди исчезают ночью, потом их тела либо находят где-то со следами долгих истязаний, либо не находят вовсе. Катерина уверена, что после освобождения Херсона мир увидит очередные следы ужасных преступлений против человечности. Возможно, еще более кровавых чем те, что потрясли всех после освобождения Бучи и Ирпеня в Киевской области.
Законно избранный мэр Херсона Игорь Колыхаев, который до сих пор исполняет обязанности городского головы, информирует: «За 3 месяца исчезло 250 местных жителей, 80 из них удалось разыскать и освободить, судьба остальных неизвестна».
Мелкий бизнес спасает город
Как горожане выживают в этих невыносимых условиях? «От гуманитарной катастрофы город спас мелкий и средний бизнес», – считает предприниматель Олег. У него своя маленькая торговая точка в центре, где реализуется товар, завезенный еще до оккупации. «Сижу тихо, распродаю остатки, очень надеюсь, что нас скоро освободят. Пока что на жизнь хватает», – рассказывает Олег.
Местная власть сообщает, что в бюджет города уже третий месяц не поступает ни единой копейки. Экономика практически вернулась в 90-е. В первый же день оккупации после массированного обстрела прекратил работу крупнейший торговый центр Юга Украины «Фабрика». Российские войска так и не подпустили пожарные бригады, чтобы спасти здание от огня. Таким образом, тысячи херсонских предпринимателей в один день лишились работы.
В городе закрылись все крупные торговые сети, банки и аптеки. Не работают коммунальные и социальные службы. Однако все еще в обороте наличная гривна и проходят электронные платежи украинской банковской системы.
Вторую жизнь получили подзабытые уличные рынки. На них теперь можно приобрести всю овощную продукцию, которой традиционно богата Херсонская область. Колбасу, макароны и мясо теперь завозят из Крыма. «В этом нет ничего постыдного», – уверен Олег. Вся логистика из Украины остановилась, а в Херсоне живет около двухсот тысяч человек, которым надо что-то есть каждый день.
По словам волонтера Андрея, в первый месяц очень тяжело пришлось людям с хроническими заболеваниями, которым необходима постоянная медикаментозная помощь. Сетевые аптеки закрылись практически сразу, а новые медикаменты российского производства стали завозиться из Крыма только в апреле. Фуры с украинской гуманитарной помощью российские войска пропускают очень дозированно. Поэтому многие люди просто не дожили до прибытия первых медикаментов. «Мы собирали много заказов для диабетиков, сердечников и других людей, нуждающихся в постоянном приеме медикаментов. И часто сталкивались с ситуацией, когда привозишь лекарства, а человека уже нет», – уже без видимого волнения сообщает волонтер.
Сейчас медикаменты реализуют на тех же рынках по соседству с мясными и овощными рядами. И это уже никого не удивляет. Не до торговых центров сейчас. Обманчивость новых порядков Экономика и социальная сфера адаптировались под чрезвычайный режим. Ощутимо изменилось информационное поле. В первые же дни из местного эфира исчезли все украинские телеканалы и радио. В регион зашли мобильные операторы из России и непризнанных ДНР-ЛНР.
Сейчас оккупированный Херсон словно застыл в ожидании перемен. Линия фронта остановилась в 20 километрах от города, но интенсивность боев на этом направлении нарастает. По свидетельствам очевидцев, оккупанты активно укрепляются и строят 3 линии обороны.
«Мы слышим каждый взрыв и радуемся каждому украинскому снаряду, упавшему где-то рядом. Это значит, что о нас не забыли. Хотя мы понимаем, что многие могут не пережить эти страшные дни, когда украинская армия будет штурмовать город. Но дальше так продолжаться не может. Под Россией мы все равно жить не будем», – уверена предприниматель Катерина. Жизнь города принудительно перестроилась. Но это ненадолго.
Буча в каждом селе
В областном центре и более крупных городах ситуация более или менее предсказуема. Настоящий ад происходит в селах, где российские солдаты практически неподконтрольны начальству. Люди, успевшие вырваться из Александровки, оказавшейся на линии фронта, рассказывают леденящие душу истории.
«В селе остаются где-то полторы сотни мирных жителей. Эти люди постоянно находятся под обстрелами. Как в самом селе, так и в окрестностях много трупов селян, военных и домашнего скота. Коровы разбрелись по полям и ревут без воды и доения. Какое-то время люди прятались в детском садике, но теперь и его разбомбили», – рассказывает житель села, не пожелавший назвать свое имя.
«Александровка превратилась во вторую Бучу», – сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Из этого населенного пункта продолжают идти тревожные вести о массовых изнасилованиях женщин и малолетних детей, многие из которых скончались от полученных травм.