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Продолжение коалиционных переговоров: очередь социал-демократов выдвигать свои требования

Микк Салу
, журналист
Продолжение коалиционных переговоров: очередь социал-демократов выдвигать свои требования
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Три главных переговорщика на коалиционных переговорах: Лаури Ляэнеметс (слева), Кая Каллас и Урмас Рейнсалу. К полудню третьего дня они все еще находились в фазе «слушания», т. е. Партия реформ слушает, другие говорят о своих пожеланиях.
Три главных переговорщика на коалиционных переговорах: Лаури Ляэнеметс (слева), Кая Каллас и Урмас Рейнсалу. К полудню третьего дня они все еще находились в фазе «слушания», т. е. Партия реформ слушает, другие говорят о своих пожеланиях. Фото: Sander Ilvest
  • Соцдемы хотят введения минимальной зарплаты в 800 евро
  • Партия реформ слушает, но не выдвигает никаких требований
  • Конкретных договоренностей пока нет

Коалиционные переговоры между Партией реформ, партией «Отечество» и Социал-демократической партией, продолжающиеся третий день, вчера проводились в фазе слушаний. Это означает, что Партия реформ слушает, а другие говорят. Соцдемы и члены партии «Отечество» говорят 80-90 процентов времени. В частности, Партия реформ спрашивает и уточняет. Конкретного и подробного соглашения пока нет, пишет Postimees.

Сегодня также происходит продвижение вперед с различными предложениями. Один член партии «Отечество» описывает происходящее корреспондентам Postimees как некое «ощупывание». Что все еще по-прежнему пытаются понять, чего стороны ждут друг от друга и от возможного правительства. Только на следующей неделе будет достигнута самая трудная часть: о чем вообще можно договориться и откуда возьмутся компромиссы.

Вчера социал-демократы выдвинули свои самые большие и важные требования. Они повышают минимальную заработную плату в стране до 800 евро и повышают не облагаемый подоходным налогом минимум до 800 евро. Более детальные расчеты еще ведутся, но ценник за это пожелание, наверное, даже чуть дороже 300-миллионного пакета детских пособий, предложенных партией «Отечество».

«Я не говорю, что это наша красная линия, но это все же какой-то цвет у этой линии есть», — говорит лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс о повышении минимальной заработной платы и не облагаемого налогом минимума. Ляэнеметс отмечает, что само по себе логично, что на переговорах Партия реформ в основном слушает, а соцдемы и члены партии «Отечество» говорят и распространяют свой пакет пожеланий перед Партией реформ. В конце концов, им двоим предстоит доказать себе и своим избирателям, почему они идут в это правительство, и что они собираются там делать. У Партии реформ такой озабоченности нет.

По-прежнему все пытаются понять, чего различные партии ожидают друг от друга и от любого правительства, которое может быть сформировано.

Cлова лидера соцдемов очень близки к тому, что Хелир-Вальдор Сеэдер сказал месяц назад. В то время ссора между Партией реформ и Центристской партией уже разгоралась, но Сеэдер предсказывал, что Партия реформ и Центристская партия еще помирятся. В качестве одной из причин лидер «Отечества» указывал на то, что за столь короткое время очень сложно сформировать новое правительство. Еще труднее договориться о чем-то большом, а без чего-то ощутимо большого маленькой оппозиционной партии сложно оправдать свое вступление в правительство.

Вот почему просят соцдемы и «Отечество», а реформисты думают о том, что можно и что нельзя делать. Самой Партии реформ ничего спрашивать не нужно, потому что ее члены уже в правительстве, рейтинг у них высокий, и они могли бы сидеть до следующих выборов. Это не означает, что они соглашаются со всем, о чем просят партнеры, но это одна из причин, почему коалиционные переговоры все еще остаются в силе.

Более того, сама Партия реформ избрала эту относительно открытую и в каком-то смысле многоречивую форму переговоров. Несколько человек, с которыми разговаривал Postimees, даже признали, что переговоры до сих пор были относительно хаотичными. Пока не было даже протоколиста, который бы записывал, кто что сказал и что кто ответил. Вчера было решено, что Геррит Мяэсалу, руководитель офиса Каи Каллас, в будущем станет протоколистом.

Одним вопросов, обсуждение которого абсолютно исключено, является, например, лишение граждан Российской Федерации избирательных прав на местных выборах.

Однако большая часть из того, что сказали три стороны, не слишком сложно, скорее всего, это будет сделано и согласовано. Не будут затрагиваться темы, которые вообще никого не устраивают. Предварительная договоренность была достигнута неделю назад, в среду, когда впервые собрались реформисты, социал-демократы и «Отечество». В то время «Отечество» еще не решило, с кем вести переговоры. Один вопрос, который был исключен (социал-демократы ждали именно этого вопроса), — это, например, лишение российских граждан избирательных прав на местных выборах.

Ляэнеметс прогнозирует, что труднее всего будет договориться о двух самых дорогих желаниях. Это увеличение детских пособий, предложенных «Отечеством», и минимальная заработная плата в размере 800 евро и необлагаемый минимум. Однако он также настроен с осторожным оптимизмом. «Из-за инфляции государственный бюджет весной рос намного быстрее, чем прогнозировалось», — отмечает Ляэнеметс. Получено больше налоговых поступлений, и этим аргументом намерены воспользоваться и «Отечество», и соцдемы.

«Пусть у нас будут наши маленькие секреты на двоих»

На третий день коалиционных переговоров делегация Партии реформ, партии «Отечество» и Социал-демократической партии обсудила вопросы лесного и энергетического кризиса, которые вышли на задний план благодаря продолжающемуся обсуждению семейных пособий, где поиски компромисса, похоже, зашли в тупик.

Вчера в очередной раз выступили премьер-министр Кая Каллас (ПР), председатель по социальным вопросам Лаури Ляэнеметс и заместитель председателя партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. В то время как Каллас избегала темы семейных пособий в своем вступительном слове, Рейнсалу все же хотел вызвать споры. Однако ни один из них не хочет публично говорить о том, на какой компромисс они были бы готовы пойти.

«Мы хотим, чтобы сформированная коалиция провела реформу семейных пособий, юридическая сторона — это уже практический выбор. Но вопрос сейчас в том, что реформа семейных пособий нашла очень широкую поддержку в парламенте, и мы считаем разумным ее проведение», — продолжил Рейнсалу мантру «Отечества», отвечая на вопрос о том, готовы ли они идти на уступки и добавил: «Есть ли какие-либо договоренности относительно достижения решения? Ответ - нет.»

По словам Каллас, разговоры о том, как Партия реформ решит вопрос семейных пособий, останутся за закрытыми дверями, и она не будет делиться ими публично. «Мы действительно предложили компромисс, но я не буду его здесь обговаривать. Важно, чтобы все стороны пытались пойти на компромисс — это не совсем компромисс, если другие предлагают компромиссы, а одна сторона начинает противоречить», — сказала Каллас, и не разделила видение реформистов.

Вице-президент «Отечества» добавил шутливое замечание, раскрыв важную деталь: «Давайте будем иметь свои маленькие секреты на двоих», как будто социал-демократ Лаури Ляэнеметс не участвовал в споре о семейных пособиях и не пытался достичь компромисса.

Однако председатель Партии реформ Каллас попыталась быстро спасти положение: «На троих!» Генри-Лаур Аллик

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