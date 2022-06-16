Продолжение коалиционных переговоров: очередь социал-демократов выдвигать свои требования

Однако большая часть из того, что сказали три стороны, не слишком сложно, скорее всего, это будет сделано и согласовано. Не будут затрагиваться темы, которые вообще никого не устраивают. Предварительная договоренность была достигнута неделю назад, в среду, когда впервые собрались реформисты, социал-демократы и «Отечество». В то время «Отечество» еще не решило, с кем вести переговоры. Один вопрос, который был исключен (социал-демократы ждали именно этого вопроса), — это, например, лишение российских граждан избирательных прав на местных выборах.

Ляэнеметс прогнозирует, что труднее всего будет договориться о двух самых дорогих желаниях. Это увеличение детских пособий, предложенных «Отечеством», и минимальная заработная плата в размере 800 евро и необлагаемый минимум. Однако он также настроен с осторожным оптимизмом. «Из-за инфляции государственный бюджет весной рос намного быстрее, чем прогнозировалось», — отмечает Ляэнеметс. Получено больше налоговых поступлений, и этим аргументом намерены воспользоваться и «Отечество», и соцдемы.

«Пусть у нас будут наши маленькие секреты на двоих»

На третий день коалиционных переговоров делегация Партии реформ, партии «Отечество» и Социал-демократической партии обсудила вопросы лесного и энергетического кризиса, которые вышли на задний план благодаря продолжающемуся обсуждению семейных пособий, где поиски компромисса, похоже, зашли в тупик.

Вчера в очередной раз выступили премьер-министр Кая Каллас (ПР), председатель по социальным вопросам Лаури Ляэнеметс и заместитель председателя партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. В то время как Каллас избегала темы семейных пособий в своем вступительном слове, Рейнсалу все же хотел вызвать споры. Однако ни один из них не хочет публично говорить о том, на какой компромисс они были бы готовы пойти.

«Мы хотим, чтобы сформированная коалиция провела реформу семейных пособий, юридическая сторона — это уже практический выбор. Но вопрос сейчас в том, что реформа семейных пособий нашла очень широкую поддержку в парламенте, и мы считаем разумным ее проведение», — продолжил Рейнсалу мантру «Отечества», отвечая на вопрос о том, готовы ли они идти на уступки и добавил: «Есть ли какие-либо договоренности относительно достижения решения? Ответ - нет.»

По словам Каллас, разговоры о том, как Партия реформ решит вопрос семейных пособий, останутся за закрытыми дверями, и она не будет делиться ими публично. «Мы действительно предложили компромисс, но я не буду его здесь обговаривать. Важно, чтобы все стороны пытались пойти на компромисс — это не совсем компромисс, если другие предлагают компромиссы, а одна сторона начинает противоречить», — сказала Каллас, и не разделила видение реформистов.

Вице-президент «Отечества» добавил шутливое замечание, раскрыв важную деталь: «Давайте будем иметь свои маленькие секреты на двоих», как будто социал-демократ Лаури Ляэнеметс не участвовал в споре о семейных пособиях и не пытался достичь компромисса.

Однако председатель Партии реформ Каллас попыталась быстро спасти положение: «На троих!» Генри-Лаур Аллик