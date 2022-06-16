Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Фальшивых монет мало, правоохранительные органы расследованием этих случаев не занимаются

Тарво Мадсен
Фальшивых монет мало, правоохранительные органы расследованием этих случаев не занимаются
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Справа настоящая двухевровая монета, справа - поддельная версия.
Справа настоящая двухевровая монета, справа - поддельная версия. Фото: EKEI

Из десятков миллионов европейских монет, находящихся в обороте в мире, Эстонский институт судебной экспертизы в год признает поддельными 50-100 штук. Обычно эти случаи не имеют продолжения, поскольку все подделки попадают к нам из-за рубежа и затраты на расследование окажутся намного выше, чем причиненный ущерб, пишет Postimees.

По словам руководителя отдела наличности и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Россве, скорее всего поддельные монеты попадают к нам из-за рубежа: «У нас нет ни информации, ни оснований, чтобы считать, что кто-то производит их в Эстонии». В 2021 году в Эстонии были выявлены 63 поддельные евромонеты, в 2020 году – 106 и в 2019 году – 123.

Фальшивые бумажные деньги – это, в большей степени, ниша организованной преступности, уходящей корнями в итальянский Неаполь, где на этом специализируется местная мафия, Каморра. Фальшивые же монеты в большей степени изготовляют в домашних условиях. Есть те, кто пробует это из интереса, но есть и те, у кого имеется цель на эти деньги что-то купить.

Ключевые слова
Наверх