Из десятков миллионов европейских монет, находящихся в обороте в мире, Эстонский институт судебной экспертизы в год признает поддельными 50-100 штук. Обычно эти случаи не имеют продолжения, поскольку все подделки попадают к нам из-за рубежа и затраты на расследование окажутся намного выше, чем причиненный ущерб, пишет Postimees.
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Фальшивых монет мало, правоохранительные органы расследованием этих случаев не занимаются
Фальшивых монет мало, правоохранительные органы расследованием этих случаев не занимаются
По словам руководителя отдела наличности и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Россве, скорее всего поддельные монеты попадают к нам из-за рубежа: «У нас нет ни информации, ни оснований, чтобы считать, что кто-то производит их в Эстонии». В 2021 году в Эстонии были выявлены 63 поддельные евромонеты, в 2020 году – 106 и в 2019 году – 123.
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