Фальшивых монет мало, правоохранительные органы расследованием этих случаев не занимаются

По словам руководителя отдела наличности и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Россве, скорее всего поддельные монеты попадают к нам из-за рубежа: «У нас нет ни информации, ни оснований, чтобы считать, что кто-то производит их в Эстонии». В 2021 году в Эстонии были выявлены 63 поддельные евромонеты, в 2020 году – 106 и в 2019 году – 123.