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Поддельных монет находят мало, и никто это не расследует

Тарво Мадсен
Поддельных монет находят мало, и никто это не расследует
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Справа настоящая двухевровая монета, справа - поддельная версия.
Справа настоящая двухевровая монета, справа - поддельная версия. Фото: EKEI

Из десятков миллионов евромонет, находящихся в обороте в мире, Эстонский институт судебной экспертизы признает в год поддельными 50-100 штук. Обычно эти случаи никуда не уходя, поскольку все подделки попадают к нам из-за рубежа, а само следствие окажется намного дороже, чем причиненный ущерб, пишет Postimees.

По словам руководителя отдела наличности и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Россве, с большой долей вероятности поддельные монеты попадают к нам из-за рубежа: «У нас нет ни информации, ни оснований, чтобы считать, что кто-то производит их в Эстонии». В 2021 году в Эстонии были выявлены 63 поддельные евромонеты, в 2020 году – 106 и в 2019 году – 123.

Поддельные бумажные деньги – это, в большей степени, ниша организованной преступности, уходящая корнями в итальянскую Наполи, где на этом специализируется местная мафия – Каморра. Поддельные монеты в большей степени изготовляют в домашних условиях. Есть те, кто просто из интереса пробуют изготовить монеты, но есть и те, у кого имеется цель что-то купить за эти деньги.

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