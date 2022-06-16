Михкельсон обсудит с зарубежными коллегами дальнейшие шаги по противостоянию агрессии РФ

По словам Михкельсона, на встрече стороны обсудят поддержку Украины и оказание давления на Россию, однако будет затронута и тема угрозы автократий в целом. С докладом на эту тему на встрече выступит бывший руководитель секретной разведывательной службы MI6 Соединенного Королевства Алекс Янгер; о связанной с Россией угрозе расскажет старший научный сотрудник ведущего научно-исследовательского центра в сфере обороны и безопасности RUSI Марк Галеотти; связанные с Китаем темы рассмотрит профессор Оксфордского университета Рана Миттер. На встрече также выступит журналист, писатель и историк Энн Эпплбаум. В пятницу на встрече руководителей комиссий по иностранным делам при участии экспертов стороны обсудят вызовы, связанные с Арктикой и полярными зонами.