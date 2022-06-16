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Михкельсон обсудит с зарубежными коллегами дальнейшие шаги по противостоянию агрессии РФ

rus.postimees.ee
Михкельсон обсудит с зарубежными коллегами дальнейшие шаги по противостоянию агрессии РФ
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Марко Михкельсон
Марко Михкельсон Фото: Mihkel Maripuu

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон в четверг и пятницу принимает участие во встрече руководителей комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских стран, Северных стран, Соединенного Королевства и Ирландии.

На проходящей в Лондоне встрече руководители комиссий обсудят дальнейшие шаги для противостояния агрессии России в Украине, сообщила в четверг пресс-служба Рийгикогу.

По словам Михкельсона, на встрече стороны обсудят поддержку Украины и оказание давления на Россию, однако будет затронута и тема угрозы автократий в целом. С докладом на эту тему на встрече выступит бывший руководитель секретной разведывательной службы MI6 Соединенного Королевства Алекс Янгер; о связанной с Россией угрозе расскажет старший научный сотрудник ведущего научно-исследовательского центра в сфере обороны и безопасности RUSI Марк Галеотти; связанные с Китаем темы рассмотрит профессор Оксфордского университета Рана Миттер. На встрече также выступит журналист, писатель и историк Энн Эпплбаум. В пятницу на встрече руководителей комиссий по иностранным делам при участии экспертов стороны обсудят вызовы, связанные с Арктикой и полярными зонами.

В проходящей в Лондоне встрече примут участие руководители комиссий по иностранным делам парламентов Великобритании, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании.

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