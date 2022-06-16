Парковочный кризис охватил и море: появляются десятки новых лодочных причалов, а новых лодок - тысячи

По данным Транспортного департамента, на 1 июня 2022 года в Эстонии было зарегистрировано 37 178 судов, за пять месяцев этого года количество водных транспортных средств в регистре увеличилось более чем на 1 500. Официальных причалов в малых портах Эстонии имеется от трех до четырех тысяч, пишет Postimees.