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Парковочный кризис охватил и море: появляются десятки новых лодочных причалов, а новых лодок - тысячи

Яано Мартин Отс
Парковочный кризис охватил и море: появляются десятки новых лодочных причалов, а новых лодок - тысячи
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Зимний порт в Пярну.
Зимний порт в Пярну. Фото: Jaano Martin Ots

По данным Транспортного департамента, на 1 июня 2022 года в Эстонии было зарегистрировано 37 178 судов, за пять месяцев этого года количество водных транспортных средств в регистре увеличилось более чем на 1 500. Официальных причалов в малых портах Эстонии имеется от трех до четырех тысяч, пишет Postimees.

Как решить проблему нехватки лодочных мест, никого cловно бы и не волнует, кроме самого владельца лодки. Является ли яхтенный порт частью инфраструктуры, которую должно построить государство, или развлекательной и туристической услугой, которую мог бы регулировать рынок - среди владельцев лодок и чиновников по этому вопросу нет единого мнения.

Глава Эстонского союза морской промышленности Анни Хартикайнен не смогла точно сказать, сколько причалов для прогулочных судов есть в эстонских портах, но согласилась, что добавление судов в регистр происходит быстрее, чем добавление причалов.

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