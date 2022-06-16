Парковочный кризис охватил и море: появляются десятки новых лодочных причалов, а новых лодок - тысячи

По данным Транспортного департамента, на 1 июня 2022 года в Эстонии было зарегистрировано 37 178 судов, за пять месяцев этого года количество водных транспортных средств в регистре увеличилось более чем на 1 500. Официальных причалов в малых портах Эстонии имеется от трех до четырех тысяч, пишет Postimees.
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Как решить проблему нехватки лодочных мест, никого cловно бы и не волнует, кроме самого владельца лодки. Является ли яхтенный порт частью инфраструктуры, которую должно построить государство, или развлекательной и туристической услугой, которую мог бы регулировать рынок - среди владельцев лодок и чиновников по этому вопросу нет единого мнения.
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