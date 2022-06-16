Денисов об отстранении российских клубов и сборной: «Это правильно»

«Я считаю, это правильно. Мы все причастны к этому. Это мое мнение. Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам», — заявил 36-летний Денисов.

Футболист подчеркнул, что санкции серьезно бьют по российскому футболу. По словам Денисова, с каждым годом отстранения ситуация будет ухудшаться.

Ранее футболист высказался о спецоперации на Украине. Денисов заявил, что был готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, только чтобы тот остановил СВО.