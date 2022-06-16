Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Денисов об отстранении российских клубов и сборной: «Это правильно»

rus.postimees.ee
Денисов об отстранении российских клубов и сборной: «Это правильно»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Игорь Денисов.
Игорь Денисов. Фото: Ralf Treese/DeFodi.eu/imago/DeFodi

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Денисов в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна поддержал отстранение российских клубов и национальных команд от международных турниров, сообщает news.ru. По мнению игрока, это может способствовать прекращению спецоперации России на Украине.

«Я считаю, это правильно. Мы все причастны к этому. Это мое мнение. Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам», — заявил 36-летний Денисов.

Футболист подчеркнул, что санкции серьезно бьют по российскому футболу. По словам Денисова, с каждым годом отстранения ситуация будет ухудшаться.

Ранее футболист высказался о спецоперации на Украине. Денисов заявил, что был готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, только чтобы тот остановил СВО.

Денисов завершил футбольную карьеру в 2019 году. Он был чемпионом России в составе «Зенита» и «Локомотива», с клубом из Санкт-Петербурга в 2008 году он стал обладателем Кубка УЕФА. В 2014–2016 годах Денисов был капитаном сборной России под руководством Фабио Капелло.

Ключевые слова
Наверх