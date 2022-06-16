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Правительство отменило требование ковид-сертификатов при въезде в Эстонию

rus.postimees.ee
Правительство отменило требование ковид-сертификатов при въезде в Эстонию
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Ковид-сертификаты.
Ковид-сертификаты. Фото: Marko Saarm

Правительство Эстонии отменило постановление, согласно которому граждане третьих стран должны иметь ковид-сертификат, т. е. свидетельство о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на коронавирус до прибытия в Эстонию. Также с 1 июля отменяется требование карантина.

По мнению Департамента здоровья, в настоящее время маловероятно, что число инфицированных граждан третьих стран будет настолько значительным, что это повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, пишет Rus.ERR.

Отмена распоряжения, регулирующего пересечение границы, снимет ограничения для граждан третьих стран, прибывающих из-за пределов Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Заболеваемость Covid-19 снижается во всем мире: из 27 стран ЕС 18 сняли ограничения на поездки, установленные в связи с распространением коронавируса. От ограничений отказались также Норвегия, Швейцария и Великобритания.

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