Правительство Эстонии отменило постановление, согласно которому граждане третьих стран должны иметь ковид-сертификат, т. е. свидетельство о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на коронавирус до прибытия в Эстонию. Также с 1 июля отменяется требование карантина.
Правительство отменило требование ковид-сертификатов при въезде в Эстонию
Правительство отменило требование ковид-сертификатов при въезде в Эстонию
По мнению Департамента здоровья, в настоящее время маловероятно, что число инфицированных граждан третьих стран будет настолько значительным, что это повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, пишет Rus.ERR.
Отмена распоряжения, регулирующего пересечение границы, снимет ограничения для граждан третьих стран, прибывающих из-за пределов Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
Заболеваемость Covid-19 снижается во всем мире: из 27 стран ЕС 18 сняли ограничения на поездки, установленные в связи с распространением коронавируса. От ограничений отказались также Норвегия, Швейцария и Великобритания.