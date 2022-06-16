Правительство отменило требование ковид-сертификатов при въезде в Эстонию

Правительство Эстонии отменило постановление, согласно которому граждане третьих стран должны иметь ковид-сертификат, т. е. свидетельство о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на коронавирус до прибытия в Эстонию. Также с 1 июля отменяется требование карантина.