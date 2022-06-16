Министерство культуры поддержало заявку на финансирование соревнований по триатлону Ironman Tallinn 2022, сообщает rus.err.ee.
Организаторы соревнований Ironman Tallinn получат от государства 600 000 евро
Организаторы соревнований Ironman Tallinn получат от государства 600 000 евро
MTÜ Sportlik Eesti обратилось к Министерству культуры с ходатайством о финансовой поддержке проекта Ironman Tallinn 2022 в размере 600 000 евро. 14 июня это ходатайство было удовлетворено.
420 000 евро будут выделены в качестве предоплаты, а вторую часть организаторам обещают перевести на основании анализа экономического влияния, ходатайства о пособии и финального отчета после проверки правомерности расходов и утверждения итогового отчета.
Соревнования Ironman Tallinn 2022 пройдут 6 августа.