Организаторы соревнований Ironman Tallinn получат от государства 600 000 евро

MTÜ Sportlik Eesti обратилось к Министерству культуры с ходатайством о финансовой поддержке проекта Ironman Tallinn 2022 в размере 600 000 евро. 14 июня это ходатайство было удовлетворено.

420 000 евро будут выделены в качестве предоплаты, а вторую часть организаторам обещают перевести на основании анализа экономического влияния, ходатайства о пособии и финального отчета после проверки правомерности расходов и утверждения итогового отчета.