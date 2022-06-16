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Организаторы соревнований Ironman Tallinn получат от государства 600 000 евро

rus.postimees.ee
Организаторы соревнований Ironman Tallinn получат от государства 600 000 евро
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Ironman Tallinn 2018.
Ironman Tallinn 2018. Фото: Madis Sinivee

Министерство культуры поддержало заявку на финансирование соревнований по триатлону Ironman Tallinn 2022, сообщает rus.err.ee.

MTÜ Sportlik Eesti обратилось к Министерству культуры с ходатайством о финансовой поддержке проекта Ironman Tallinn 2022 в размере 600 000 евро. 14 июня это ходатайство было удовлетворено.

420 000 евро будут выделены в качестве предоплаты, а вторую часть организаторам обещают перевести на основании анализа экономического влияния, ходатайства о пособии и финального отчета после проверки правомерности расходов и утверждения итогового отчета.

Соревнования Ironman Tallinn 2022 пройдут 6 августа.

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