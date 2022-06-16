Множество домов в Эстонии находится в оползнеопасных зонах

Четыре месяца спустя разлом возле фермы уже давно выровнялся, и геологи говорят, что оползней здесь больше быть не должно. Но кое-где в уезде - вполне возможно, пишет Postimees.

Несколько недель назад технолог-эколог и геотехник из IPT Projektijuhtimine Аннет Талпсеп представила проведенное по заказу волостного собрания Тори исследование о самых опасных местах в сельской местности. Как оказалось, они охватывают большую часть берегов как реки Пярну, так и Сауга, особенно вблизи крупных населенных пунктов у рек.