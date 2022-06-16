Февраль 2022 года, выходные. На берегу реки Аудру на хуторе Тамме бурят землю для колодца, как вдруг деревья начинают двигаться, а земля колышется, как ткань. Деревья падают, и огромная буровая машина уходит под землю. 200 метров прибрежной земли проваливаются на несколько метров.
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Множество домов в Эстонии находится в оползнеопасных зонах
Множество домов в Эстонии находится в оползнеопасных зонах
Четыре месяца спустя разлом возле фермы уже давно выровнялся, и геологи говорят, что оползней здесь больше быть не должно. Но кое-где в уезде - вполне возможно, пишет Postimees.