Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что игроков «Колорадо» и «Тампы» уже уведомили о запрете брать трофей в Россию этим летом, однако в лиге не исключили, что поездка может быть возможна в будущем, передает РБК.
НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли летом в Россию
НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли летом в Россию
НХЛ сообщила финалистам плей-офф «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», что Кубок Стэнли нельзя будет привезти в Россию или Белоруссию ближайшим летом. Об этом рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, сообщает Sportsnet.
Отмечается, что в лиге не исключили, что такая возможность может появиться у хоккеистов позднее.
В финале Кубка Стэнли играют четыре россиянина: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров в «Тампе», а также форвард Валерий Ничушкин в «Колорадо».
«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 1:0.
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