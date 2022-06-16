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НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли летом в Россию

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НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли летом в Россию
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Кубок Стэнли.
Кубок Стэнли. Фото: BRUCE BENNETT/AFP

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что игроков «Колорадо» и «Тампы» уже уведомили о запрете брать трофей в Россию этим летом, однако в лиге не исключили, что поездка может быть возможна в будущем, передает РБК

НХЛ сообщила финалистам плей-офф «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», что Кубок Стэнли нельзя будет привезти в Россию или Белоруссию ближайшим летом. Об этом рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, сообщает Sportsnet.

Отмечается, что в лиге не исключили, что такая возможность может появиться у хоккеистов позднее.

В финале Кубка Стэнли играют четыре россиянина: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров в «Тампе», а также форвард Валерий Ничушкин в «Колорадо».

«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 1:0.

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