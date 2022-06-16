НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли летом в Россию

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что игроков «Колорадо» и «Тампы» уже уведомили о запрете брать трофей в Россию этим летом, однако в лиге не исключили, что поездка может быть возможна в будущем, передает РБК.