Департамент социального страхования расширил работающий на Таллиннском автовокзале инфопункт, чтобы еще лучше помогать прибывшим в Эстонию военным беженцам из Украины.
Условия помощи военным беженцам на Таллиннском автовокзале станут лучше
Военные беженцы хорошо приняли инфопункт, поскольку кроме только что прибывших с восточной границы украинцев за консультациями в него обращаются уже находящиеся в Эстонии беженцы. «Расширением инфопункта на автовокзале мы хотим предлагать травмированным военным беженцам помощь и консультации в более спокойной обстановке. Потребность в этом определенно увеличилась», - объяснил кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару.
Инфопункт на Таллиннском автобусном вокзале открыт уже восемь недель, и за это время консультации получили тысячи людей, на временное размещение отправлены 2286 человек. Открывшийся две недели назад в Йыхви инфопункт с 30 местами размещения также находится в постоянном использовании, там помощь получают и едущие транзитом военные беженцы.
«Мы стараемся идти навстречу и предлагать человеческое тепло людям и сопровождающим, которые, сбежав от войны, взяли с собой и своих домашних животных, поэтому только в йыхвиском пункте мы помогли четырем кошкам, пяти собакам и двум хорькам. Это показывает, что потребность в государственных помощи и услугах приняты хорошо, а военным беженцам они очень нужны», - добавил Валдару.
После завершения чрезвычайной ситуации пункты приема военных беженцев в Тарту и Пярну адаптировали под инфопункты Департамента социального страхования, кроме того, инфопункты открыли на Таллиннском автовокзале и в Йыхви.
В инфопункте можно получить дополнительную информацию о возможности нахождения в Эстонии, а при необходимости организуется размещение людей в упрощенном порядке (до 24 часов), пока беженец получит временную защиту и сможет двигаться дальше.
Если потребуется, предоставляется психологическая кризисная помощь и предлагается скромная еда и питье. В инфопункте помогут и в случае, если человек прибывает в Эстонию вечером, ночью, на выходных или в государственный праздник, и у него нет места, где можно временно остановиться.
Инфопункты Департамента социального страхования открыты 24/7 и находятся: на Таллиннском автовокзале (Ластекоду, 46), в Пярну (Пикк, 18), в Тарту (Рийа, 79) и в Йыхви (Виру, 5а). На Нарвском погранпункте военным беженцам помогает контактное лицо, которое объясняет, как добраться до Йыхви.
Ходатайствовать о временной защите в инфопункте нельзя, эту услугу Департамент полиции и погранохраны перевел обратно в бюро обслуживания, где для этого имеются отдельные работники. Если получивший временную защиту или ходатайствующий о нем беженец нуждается во временном размещении, и в дальнейшем его будут краткосрочно отправлять в места размещения Департамента социального страхования.
С начала войны Эстония приняла 42 257 военных беженцев из Украины, 12 570 из них являются несовершеннолетними. На границе полиция зарегистрировала въезд 70 369 военных беженцев, 28 112 из которых использовали Эстонию для транзита. По состоянию на 12 июня было подано 27 489 ходатайств о предоставлении временной защиты.