Условия помощи военным беженцам на Таллиннском автовокзале станут лучше

Военные беженцы хорошо приняли инфопункт, поскольку кроме только что прибывших с восточной границы украинцев за консультациями в него обращаются уже находящиеся в Эстонии беженцы. «Расширением инфопункта на автовокзале мы хотим предлагать травмированным военным беженцам помощь и консультации в более спокойной обстановке. Потребность в этом определенно увеличилась», - объяснил кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару.

Инфопункт на Таллиннском автобусном вокзале открыт уже восемь недель, и за это время консультации получили тысячи людей, на временное размещение отправлены 2286 человек. Открывшийся две недели назад в Йыхви инфопункт с 30 местами размещения также находится в постоянном использовании, там помощь получают и едущие транзитом военные беженцы.

«Мы стараемся идти навстречу и предлагать человеческое тепло людям и сопровождающим, которые, сбежав от войны, взяли с собой и своих домашних животных, поэтому только в йыхвиском пункте мы помогли четырем кошкам, пяти собакам и двум хорькам. Это показывает, что потребность в государственных помощи и услугах приняты хорошо, а военным беженцам они очень нужны», - добавил Валдару.

После завершения чрезвычайной ситуации пункты приема военных беженцев в Тарту и Пярну адаптировали под инфопункты Департамента социального страхования, кроме того, инфопункты открыли на Таллиннском автовокзале и в Йыхви.