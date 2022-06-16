Эстонский стартап по разработке роботов-курьеров сокращает значительное количество работников

Глобальная экономическая среда и рынок инвестиций резко изменились, и Starship, которая недавно привлекла 100 млн долларов, должна идти с ними в ногу, сообщила компания в пресс-релизе, добавив, что сотрудники будут сокращены как в местных отделениях, так и на уровне корпорации, а дальнейшее внимание будет сосредоточено на «сокращении затрат и повышении прибыльности».