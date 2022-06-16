Автоматизированная курьерская компания Starship Technologies сокращает 11% своих сотрудников и закрывает некоторые отделения, ссылаясь на их низкий уровень прибыли в ближайшем будущем, пишет Äripäev, отмечая, что еще в начале марта основатель компании Ахти Хейнла анонсировал в утренней программе радио Äripäev набор сотен сотрудников.
Эстонский стартап по разработке роботов-курьеров сокращает значительное количество работников
Эстонский стартап по разработке роботов-курьеров сокращает значительное количество работников
Глобальная экономическая среда и рынок инвестиций резко изменились, и Starship, которая недавно привлекла 100 млн долларов, должна идти с ними в ногу, сообщила компания в пресс-релизе, добавив, что сотрудники будут сокращены как в местных отделениях, так и на уровне корпорации, а дальнейшее внимание будет сосредоточено на «сокращении затрат и повышении прибыльности».
В частности, Starship отметил «небольшое количество отделений в Германии и США», где деятельность будет прекращена в ближайшие два месяца, поскольку прогнозы компании показывают, что достичь желаемого уровня доходности в ближайшее время не удастся.
По состоянию на первый квартал количество эстонских работников компании достигало 237 человек.
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