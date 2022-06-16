Пробок не избежать: в Ласнамяэ стартует крупное дорожное строительство

«Участок между Нарвским шоссе и улицей Кярбери долгое время ожидал реконструкции, и вот теперь работы начинаются. Важно подчеркнуть, что участок будет ремонтироваться поэтапно, а не на всем отрезке сразу. В ходе реконструкции Уссимяэ-теэ будет перестроена на участке протяженностью 380 метров от перекрестка с Нарвским шоссе, Прийсле-теэ - на протяженности 130 м рядом с перекрестком с улицей Уссимяэ. Движение на перекрестке будет регулировать светофор», - пояснил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Он добавил, что путь пешеходов и велосипедистов станет значительно безопаснее: «С обеих сторон Прийсле-теэ построят тротуары шириной 2,5-3,5 м. От перекрестка с Нарвским шоссе рядом с одной стороны Уссимяэ-теэ появится пешеходно-велосипедная дорожка шириной четвре метра с карманами, в которых установят скамейки и урны. Для слабовидящих рядом с пешеходными переходами появятся полосы с рельефными пластинами».

«Перекресток в ходе реконструкции станет удобнее и безопаснее. Среди прочего радует появление тротуаров, которых сейчас на перекрестке нет, это добавит району привлекательности. Приносим извинения за временные неудобства в связи с ремонтными работами, просим следовать временным дорожным знакам», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На реконструируемом участке дороги установят светодиодное освещение, рядом с пешеходными переходами – особо яркое освещение. Также обновят и защитят существующие техносети, при необходимости построят новые. В ходе работ по озеленению посадят 18 рябин и 41 рябинник.

В связи со строительными работами на Уссимяэ-теэ в Таллинне для движения закроют участок между Нарвским шоссе и Прийсле-теэ. С начала рабочего дня 16 июня и до конца рабочего дня 31 июля будут изменены маршруты автобусов номер 30 и 49.

Изменятся маршруты автобусов номер 30 и 49 Фото: Tallinna strateegiakeskus

Остановка «Рейдумаяэ», расположенная в направлении Прийсле-теэ, после ремонта будет перенесена на новое место.