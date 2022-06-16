Новый скоростной режим обяжет водителей ездить по улицам Таллинна со скоростью 40-20 км/ч

Тенденция на замедление автотранспорта появилась несколько лет назад: в прошлом году до 30 км/ч замедлили районы Веэренни и Рауа, в этом году эти правила появятся и на других центральных улицах. Например, на основных дорогах, таких как Лийвалайа и Пярнуском шоссе транспорт будет двигаться 40 км/ч, на внутриквартальных улицах скорость снизят до 30 км/ч, а в дворовой зоне до 20 км/ч, приводит слова вице-мэра столицы Андрея Новикова Rus.Err.ee.