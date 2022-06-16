Тенденция на замедление автотранспорта появилась несколько лет назад: в прошлом году до 30 км/ч замедлили районы Веэренни и Рауа, в этом году эти правила появятся и на других центральных улицах. Например, на основных дорогах, таких как Лийвалайа и Пярнуском шоссе транспорт будет двигаться 40 км/ч, на внутриквартальных улицах скорость снизят до 30 км/ч, а в дворовой зоне до 20 км/ч, приводит слова вице-мэра столицы Андрея Новикова Rus.Err.ee.
Новый скоростной режим обяжет водителей ездить по улицам Таллинна со скоростью 40-20 км/ч
Новый скоростной режим обяжет водителей ездить по улицам Таллинна со скоростью 40-20 км/ч
После замедления центра города, столичные власти планируют перенести новые правила и на другие районы: «Единственная проблема заключается в том, что по правилам дорожного движения на каждом перекрестке заканчивается действие дорожного знака, а это значит, что нужно будет установить много новых знаков».
Главной проблемой для внедрения скоростных изменений и в то же время самой затратной статьей расходов вице-мэр называет перенастройку светофоров. Ведутся исследования того, как их лучше всего отрегулировать, чтобы замедлить зеленую волну на улице Лийвалайа и Пярнуском шоссе: сейчас она настроена на 50 км/ч, а будет 40 км/ч.
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