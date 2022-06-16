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Последнее очередное заседание весенней сессии Рийгикогу длилось всего полчаса

rus.postimees.ee
Последнее очередное заседание весенней сессии Рийгикогу длилось всего полчаса
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Зал Рийгикогу
Зал Рийгикогу Фото: Sander Ilvest

На последнем очередном пленарном заседании Рийгикогу в четверг продолжилось второе чтение законопроекта о повышении детских пособий. Рийгикогу проголосовал за сокращение продолжительности заседания, так что депутаты успели проголосовать за две поправки к законопроекту, пишет Postimees.

В начале заседания, которое началось в 10.00, фракция Центристской партии Эстонии и фракция Эстонской консервативной народной партии предложили завершить заседание к 10.30. За это предложение проголосовал 61 человек, один был против и один воздержался. Поэтому предложение было поддержано.

Второе чтение законопроекта началось на пленарном заседании Рийгикогу в среду на прошлой неделе. Начиная с того заседания проводится голосование по внесенным в Рийгикогу поправкам к законопроекту, и на всех очередных заседаниях перед голосованием делались десятиминутные перерывы.

К концу сегодняшнего заседания были рассмотрены две из 1191 поправки, всего к настоящему времени рассмотрено 151 предложение о внесении поправок.

Через 15 минут после окончания заседания, т.е. в 10.45, началось дополнительное заседание Рийгикогу, в повестке которого значится выражения недоверия министру образования и науки Лийне Керсна.

В пятницу внеочередное заседание Рийгикогу начнется в 9.00 с второго чтения инициированного фракцией "Отечества" проекта закона о внесении изменений в Закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию.

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