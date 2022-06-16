Последнее очередное заседание весенней сессии Рийгикогу длилось всего полчаса

В начале заседания, которое началось в 10.00, фракция Центристской партии Эстонии и фракция Эстонской консервативной народной партии предложили завершить заседание к 10.30. За это предложение проголосовал 61 человек, один был против и один воздержался. Поэтому предложение было поддержано.

Второе чтение законопроекта началось на пленарном заседании Рийгикогу в среду на прошлой неделе. Начиная с того заседания проводится голосование по внесенным в Рийгикогу поправкам к законопроекту, и на всех очередных заседаниях перед голосованием делались десятиминутные перерывы.

К концу сегодняшнего заседания были рассмотрены две из 1191 поправки, всего к настоящему времени рассмотрено 151 предложение о внесении поправок.

Через 15 минут после окончания заседания, т.е. в 10.45, началось дополнительное заседание Рийгикогу, в повестке которого значится выражения недоверия министру образования и науки Лийне Керсна.