Технологическая школа kood / Jõhvi планирует выйти за рубежи Эстонии

«Эта плата составляет три-четыре тысячи евро за выпускника, или примерно двухмесячную зарплату. Это очень конкурентоспособно, потому что кадровые агентства берут за свою работу оплату от трех до шести месяцев», — пояснил Виллиг.

Мы хотим, чтобы эта школа достойно работала в Эстонии. Также мы хотим построить еще несколько школ в Эстонии, а затем выйти за рубежи страны. Мартин Виллиг, основатель школы ​​kood / Jõhvi, предприниматель

По словам Виллига, предприниматели поняли суть платной школьной модели, однако вопрос заключается в том, примут ли они эту модель как школу.

«Мы хотим, чтобы школа в Эстонии работала должным образом, построим еще несколько школ в нашей стране, а затем посмотрим на перспективы постройки таких школ заграницей», — сказал Виллиг. «У нас есть цель, и мы смотрим, как работает модель, заключающаяся в сборе взноса за трудоустройство. У нас нет постоянной государственной поддержки и поэтому очень важен общественный вклад».

Школа kood / Jõhvi начала свою деятельность прошлой осенью. На то время в школе училось 215 студентов, из которых осталось всего 175. Причиной отсева было то, что людям разрешалось учиться только дистанционно, потому что они одновременно либо работали, либо учились в каком-нибудь другом месте, в другой сфере. Многие из них не могли делать два дела одновременно.