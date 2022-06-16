Технологическая школа kood / Jõhvi планирует выйти за рубежи Эстонии
На 400 учебных мест претендуют 3413 человек
С работодателей выпускников будет взиматься взнос за трудоустройство
14 муниципалитетов все еще хотят разместить школу на своей территории
Мартин Виллиг, соучредитель транспортной компании Bolt и школы kood / Jõhvi, выступая на панельной дискуссии в рамках стартап-сообщества «London Tech Week», которая завершилась вчера, представил международной аудитории модель школы kood / Jõhvi и планирует расширить ее за пределы Эстонии. Для сбора средств планируется начать собирать взнос за трудоустройство от работодателей будущих выпускников, пишет Postimees.
«Мы не выдаем дипломы. Мы делимся опытом и знаниями. И мы на 99 процентов уверены, что наши выпускники получат достойную работу», — сказал Виллиг на конференции в честь дня открытия «London Tech Week» 20 000 участникам, которые приняли участие в конференции.
В следующем интервью Виллиг сказал, что они вели переговоры с несколькими муниципалитетами об открытии школы в другом эстонском городе, но новое место еще не выбрано.
«Мы рассматриваем гибридную модель, при которой люди смогут частично учиться в главном здании, находящемся в городе Йыхви, и частично в своем родном городе. Однако я бы хотел построить еще несколько зданий в Эстонии», — сказал Виллиг. «Мы еще не сделали окончательный выбор, и муниципалитеты, которые видят, что им нужна такая школа, могут связаться с нами».
Желающих много. По словам менеджера школы по маркетингу и коммуникациям Антеро Кевина, 14 муниципалитетов изъявили желание открыть филиал школы на своей территории.
Взнос за трудоустройство для выпускников
В открытие школы kood / Jõhvi было вложено почти четыре миллиона евро, менее двух миллионов евро выделило государство, а более двух миллионов – частная финансовая поддержка. По словам Виллига, в этом году от помощников требуется еще 600 000 евро, чтобы школа наладила работу. Для финансирования школы планируется взимать плату за прием на работу, которая будет взиматься с компаний, нанимающих выпускников школы kood/Jõhvi.
«Эта плата составляет три-четыре тысячи евро за выпускника, или примерно двухмесячную зарплату. Это очень конкурентоспособно, потому что кадровые агентства берут за свою работу оплату от трех до шести месяцев», — пояснил Виллиг.
Мы хотим, чтобы эта школа достойно работала в Эстонии. Также мы хотим построить еще несколько школ в Эстонии, а затем выйти за рубежи страны.
Мартин Виллиг, основатель школы kood / Jõhvi, предприниматель
По словам Виллига, предприниматели поняли суть платной школьной модели, однако вопрос заключается в том, примут ли они эту модель как школу.
«Мы хотим, чтобы школа в Эстонии работала должным образом, построим еще несколько школ в нашей стране, а затем посмотрим на перспективы постройки таких школ заграницей», — сказал Виллиг. «У нас есть цель, и мы смотрим, как работает модель, заключающаяся в сборе взноса за трудоустройство. У нас нет постоянной государственной поддержки и поэтому очень важен общественный вклад».
Школа kood / Jõhvi начала свою деятельность прошлой осенью. На то время в школе училось 215 студентов, из которых осталось всего 175. Причиной отсева было то, что людям разрешалось учиться только дистанционно, потому что они одновременно либо работали, либо учились в каком-нибудь другом месте, в другой сфере. Многие из них не могли делать два дела одновременно.
«Это важный урок для нас, который мы будем передавать на втором курсе: если вы учитесь в школе, то примите во внимание, что одновременно работать на полную ставку невозможно», — подчеркнул Виллиг. «Возможно, вы можете работать неполный рабочий день, но эта программа настолько интенсивна, что вы должны найти время и посвятить себя учебе».
Задания находятся на определенной учебной платформе, но все обучение происходит в группах и является проектным обучением. Однако стоит также подчеркнуть, что социальный аспект также очень важен. Учебная программа рассчитана на два года, и, согласно номинальному сроку обучения, первые выпускники должны закончить обучение следующей весной. На самом деле каждый ученик может учиться в своем собственном темпе, и некоторые ученики уже опережают программу. «Возможно, лучшие из них смогут закончить свою учебную программу к Рождеству», — сказал с надеждой Виллиг.
В числе студентов также есть много успешных личностей
В школе обучаются люди самого разного происхождения, от психологов, пожарных и филологов до парикмахеров. Многие люди других профессий увидели, что выбранная ими профессия не приносит желаемого дохода, и решили попробовать себя в сфере ИТ, где потребность в рабочей силе высока, а уровень заработной платы в 1,5–2 раза выше, чем в среднем по Эстонии.
В этом году в школу kood / Jõhvi примут 400 человек, однако к окончанию вступительной компании, которая завершилась в воскресенье, было подано 3413 заявлений.
Технологическая школа kood / Jõhvi предлагает практическое дополнительное образование для взрослых. Основателями школы являются Таавет Хинрикус, Марек Кийса, Мари-Лийс Киттер, Маарья Пехк, Мерлин Зееман, Райнер Штернфельд, Эде Тамкиви и Мартин Виллиг.