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Заключенные в Эстонии смогут общаться с адвокатом по видеосвязи

rus.postimees.ee
Заключенные в Эстонии смогут общаться с адвокатом по видеосвязи
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Тартуская тюрьма.
Тартуская тюрьма. Фото: Kristjan Teedema

Министерство юстиции готовит поправки в Закон о тюремном заключении, которые расширят возможности заключенных пользоваться интернетом и, вероятно, позволят им проводить консультации со своими адвокатами по видеосвязи, пишет Rus.Err.ee.

Для тестирования технической возможности реализовать данное предложение в министерстве решили с июля по сентябрь этого года провести пилотный проект в Тартуской тюрьме.

«Для изменения закона сначала надо создать защищенные технические возможности. Для изучения возможных решений и проблемных мест в видеоконсультациях с июля по сентябрь в Тартуской тюрьме пройдет пилотный проект, который позволит заключенным встречаться со своими защитниками по видеосвязи», - сообщил глава службы исполнения наказаний отдела тюрем минюста Таави Сиру.

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