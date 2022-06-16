Заключенные в Эстонии смогут общаться с адвокатом по видеосвязи

Для тестирования технической возможности реализовать данное предложение в министерстве решили с июля по сентябрь этого года провести пилотный проект в Тартуской тюрьме.

«Для изменения закона сначала надо создать защищенные технические возможности. Для изучения возможных решений и проблемных мест в видеоконсультациях с июля по сентябрь в Тартуской тюрьме пройдет пилотный проект, который позволит заключенным встречаться со своими защитниками по видеосвязи», - сообщил глава службы исполнения наказаний отдела тюрем минюста Таави Сиру.