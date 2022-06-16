Министерство юстиции готовит поправки в Закон о тюремном заключении, которые расширят возможности заключенных пользоваться интернетом и, вероятно, позволят им проводить консультации со своими адвокатами по видеосвязи, пишет Rus.Err.ee.
Заключенные в Эстонии смогут общаться с адвокатом по видеосвязи
Заключенные в Эстонии смогут общаться с адвокатом по видеосвязи
Для тестирования технической возможности реализовать данное предложение в министерстве решили с июля по сентябрь этого года провести пилотный проект в Тартуской тюрьме.
«Для изменения закона сначала надо создать защищенные технические возможности. Для изучения возможных решений и проблемных мест в видеоконсультациях с июля по сентябрь в Тартуской тюрьме пройдет пилотный проект, который позволит заключенным встречаться со своими защитниками по видеосвязи», - сообщил глава службы исполнения наказаний отдела тюрем минюста Таави Сиру.
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