Министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) пообещала уйти в отставку, если прокуратура решит возбудить против нее уголовное дело, пишет Rus.ERR.
Керсна: уйду в отставку, если прокуратура возбудит против меня дело
Керсна: уйду в отставку, если прокуратура возбудит против меня дело
"Если прокуратура откроет дело, то я сразу подам в отставку. В такой ситуации я не могу быть министром", - сказала Керсна, отвечая на вопросы депутатов.
Пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас сказала в четверг , что прокуратура пока не приняла решение о том, будет ли она возбуждать уголовное дело против министра: "По закону на решение о том, возбуждать дело или нет, у нас есть 10 рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. Пока этот срок не истек".
С повторным заявлением в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против Лийны Керсна на прошлой неделе обратилась Консервативная народная партия (EKRE), которая также выступила в роли инициатора вотума недоверия министру.