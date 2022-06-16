Керсна: уйду в отставку, если прокуратура возбудит против меня дело

"Если прокуратура откроет дело, то я сразу подам в отставку. В такой ситуации я не могу быть министром", - сказала Керсна, отвечая на вопросы депутатов.

Пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас сказала в четверг , что прокуратура пока не приняла решение о том, будет ли она возбуждать уголовное дело против министра: "По закону на решение о том, возбуждать дело или нет, у нас есть 10 рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. Пока этот срок не истек".