Зарубежные покупки россиян подсчитают

Депутаты Госдумы РФ принимают очередной законопроект о персональных данных. В информационном поле страны он позиционируется как усиливающий защиту россиян. Однако на деле это очередной шаг по усилению контроля над населением и бизнесом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, прославившийся фразой «Нет Путина – нет России», не скрывает, что по новому закону все российские компании, занимающиеся обработкой персональных данных, должны будут информировать контрольные органы о намерении передачи таких данных за рубеж. «В ряде случаев передача может быть ограничена», — отметил Вячеслав Володин, не уточнив, кто и по каким правилам будет это делать. В пояснительной записке к законопроекту обтекаемо сказано, что передача данных может быть ограничена «при наличии угроз для обороны, безопасности и основ конституционного строя».

Персональные данные – это любая информация, которой достаточно, чтобы однозначно определить физическое лицо. В это понятие входят фамилия, имя, отчество, номера телефонов, паспортные данные, адрес регистрации. Любые персональные данные, которые используются при совершении покупок, бизнес должен учитывать, хранить и защищать от несанкционированного доступа.