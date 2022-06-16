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Зарубежные покупки россиян подсчитают

Наталия Гребнева
, журналист
Зарубежные покупки россиян подсчитают
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«Соответствующие органы», изучающие персональные данные россиян, скорее всего, сидят на Лубянке.
«Соответствующие органы», изучающие персональные данные россиян, скорее всего, сидят на Лубянке. Фото: ALEXANDER NEMENOV

Теперь в России нужно будет отчитываться о каждой покупке у иностранных продавцов.

Депутаты Госдумы РФ принимают очередной законопроект о персональных данных. В информационном поле страны он позиционируется как усиливающий защиту россиян. Однако на деле это очередной шаг по усилению контроля над населением и бизнесом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, прославившийся фразой «Нет Путина – нет России», не скрывает, что по новому закону все российские компании, занимающиеся обработкой персональных данных, должны будут информировать контрольные органы о намерении передачи таких данных за рубеж. «В ряде случаев передача может быть ограничена», — отметил Вячеслав Володин, не уточнив, кто и по каким правилам будет это делать. В пояснительной записке к законопроекту обтекаемо сказано, что передача данных может быть ограничена «при наличии угроз для обороны, безопасности и основ конституционного строя».

Персональные данные – это любая информация, которой достаточно, чтобы однозначно определить физическое лицо. В это понятие входят фамилия, имя, отчество, номера телефонов, паспортные данные, адрес регистрации. Любые персональные данные, которые используются при совершении покупок, бизнес должен учитывать, хранить и защищать от несанкционированного доступа.

Те, кто зарабатывают воровством в интернете, чаще всего охотятся за персональными данными, номерами платежных карт и т.д. Тем более, что россияне за последние несколько лет привыкли совершать много покупок через интернет. Однако компании-продавцы, которые с каждым годом и так обрабатывают все больший поток данных, теперь будут обязаны отчитываться государству о каждом шаге своих покупателей. А с появлением российского понятия «недружественные страны» очень возможно, что многие желаемые сделки не состоятся.

Парадокс заключается в том, что в начале 2000-х годов поводом для принятия в России первой версии закона о защите персональных данных стала необходимость устранения барьеров в международной торговле со странами Евросоюза, так как обмен такими данными необходим при совершении сделок.

Против нововведений выступают Ассоциации Больших Данных (АБД) и Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК), работающие непосредственно с бизнесом. Их представители считают, что это ограничит сделки между странами и, кроме того, передача информации о каждой покупке станет настолько непосильной для бизнеса, что поставит под сомнение целесообразность его развития в принципе.

Справка

• С начала марта 2022 года Россия считает недружественными 48 государств.

В этот перечень входят: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, все государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Источник: распоряжение правительства РФ от 5 марта 2022 года

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