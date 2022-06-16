Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Фото ⟩ Неудачный маневр водителя Jaguar стал причиной ДТП

rus.postimees.ee
Неудачный маневр водителя Jaguar стал причиной ДТП
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
ДТП в Пярну.
ДТП в Пярну. Фото: Erakogu

Сегодня в 9:37 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на улице Паэ в Пярну, где столкнулись два автомобиля, сообщает Pärnu Postimees.

По предварительным данным полиции, авария произошла, когда Jaguar при обгоне врезался в автомобиль Škoda, который поворачивал налево.

На место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели.

Передняя часть Jaguar получила серьезные повреждения, люди в ДТП не пострадали.

Фото: Erakogu
Ключевые слова
Наверх