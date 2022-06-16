Сегодня в 9:37 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на улице Паэ в Пярну, где столкнулись два автомобиля, сообщает Pärnu Postimees.
Фото ⟩ Неудачный маневр водителя Jaguar стал причиной ДТП
Неудачный маневр водителя Jaguar стал причиной ДТП
По предварительным данным полиции, авария произошла, когда Jaguar при обгоне врезался в автомобиль Škoda, который поворачивал налево.
На место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели.
Передняя часть Jaguar получила серьезные повреждения, люди в ДТП не пострадали.
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